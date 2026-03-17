Hastane otoparkında panik! Araçta kilitli kalan çocuk böyle kurtarıldı
Bursa Şehir Hastanesi otoparkında araçta kilitli kalan küçük çocuk, ailesinin camı kırmasıyla kurtarıldı. O anlar ise böyle görüntülendi.
Bursa’da şehir hastanesi otoparkında yaşanan olayda, küçük bir çocuğun araç içinde kilitli kalması paniğe yol açtı. Edinilen bilgilere göre, küçük bir çocuk park halindeki aracın içinde bulunduğu sırada anahtar kilidine basarak kapıları kilitledi.
Durumu fark eden aile büyük panik yaşarken, çocuğu araçtan çıkarmak için zamanla yarıştı. Kapıların açılmaması üzerine aile, hızlı bir şekilde aracın camını kırarak küçük çocuğu bulunduğu yerden kurtardı.
Olay sırasında çevredeki vatandaşlar da endişeyle yaşananları izlerken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan panik dolu anlar kısa sürede sona erdi.