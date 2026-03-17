Su altında kalmıştı! 2 bin 400 yıllık tarihi yapılar böyle görüntülendi
Diyarbakır’ın Eğil ilçesindeki Dicle Baraj Gölü'nde dalış yapan İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, su altında kalan yaklaşık 2 bin 400 yıllık tarihi yapıları kayda aldı. Dicle Üniversitesi (DÜ)Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, "Su altı arkeolojisi Türkiye'de gelişen önemli bir çalışma alanı. Baraj gölü altında kalan bu eserlerle ilgili su altı arkeoloji çalışmaları yapılabilir" dedi.