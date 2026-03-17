Batı’ya doğum teşviki, Doğu'ya annelik karşıtı propaganda!

BBC Türkçe’nin “anne olmaktan pişmanlık” temalı haberi tepki çekti.

Batı’da nüfus artışını teşvik eden yayınların ardından Türkiye’de anneliği olumsuzlayan içerik, “algı operasyonu” olarak yorumlandı.

İngiliz devlet yayın kuruluşu BBC’nin Türkçe servisi, yayımladığı içerikle yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. “Anne olmaktan pişmanlık duyan kadınlar anlatıyor: Kaçamayacağınız bir tuzak gibi” başlıklı haberde, anneliğe dair olumsuz görüşlerin öne çıkarılması dikkat çekti.

Haberde, çocuk sahibi olmanın özgürlüğü kısıtladığı, ekonomik yük getirdiği ve bireysel kimliği zayıflattığı yönündeki ifadeler geniş şekilde yer buldu. Bu yaklaşım, özellikle Türkiye’nin doğurganlık hızındaki düşüşün tartışıldığı bir dönemde yayımlanması nedeniyle algı operasyonu olarak yorumlandı.

BBC’nin kısa süre önce Birleşik Krallık’ta düşen doğum oranlarının ekonomiye etkisini ele aldığı ve çocuk sahibi olmayı teşvik eden devlet politikalarını gündeme taşıdığı hatırlatıldı.

Aynı kurumun Türkiye’de ise anneliği olumsuzlayan içeriklerle öne çıkması, bir operasyon olduğu algılarını güçlendirdi.

Nüfus artışının yalnızca demografik değil; ekonomik, sosyal ve stratejik açıdan da kritik olduğuna dikkat çekiliyor.

Azalan doğum oranlarının; iş gücü daralması, yaşlanan nüfus, üretim ve savunma kapasitesinde zayıflama gibi sonuçlar doğurabileceği vurgulanırken, bu durumun uzun vadede milli güvenlik boyutu taşıdığı ifade ediliyor.

Değerlendirmelere göre Batı merkezli söylemler yalnızca kültürel değil, aynı zamanda demografik etkiler de üretiyor. Cinsiyetsizleştirme tartışmaları, yaşam tarzı yönlendirmeleri ve medya içerikleri üzerinden aile yapısının zayıflatıldığı; bireyselleşmenin aşırı şekilde teşvik edilerek doğurganlığın geri plana itildiği ifade ediliyor.

Bu çerçevede, medya, kültürel akımlar ve sosyal politikalar aracılığıyla özellikle doğu toplumlarında nüfus artışının yavaşlatılmasının uzun vadede ekonomik ve stratejik sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre bu süreç, toplumların üretim gücünden sosyal yapısına kadar geniş bir alanda etkiler oluşturabilecek kritik bir demografik kırılmaya işaret ediyor.