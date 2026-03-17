Mahkemeye mi geldiniz meyhaneye mi! CHP’liler duruşma arasında kafayı çekti

'Yolsuzluk' ve 'rüşvetle' anılan CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar devam ederken skandal görüntüler sosyal medya da tartışma konusu oldu.

Ensonhaber’in haberine göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik Muhittin Böcek ve 40 sanığın yargılandığı yolsuzluk davasında ilk duruşmaya destek vermek amacıyla gelen CHP Burdur İl Başkanı Barış Ayten ve bazı parti yöneticilerinin bir restoranda alkol masasında 'mangal keyfi' yaptıkları görüntüler ortaya çıktı.

41 SANIK YARGILANIYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında mahkeme sürecine gelindi.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlandı.

İddianame doğrultusunda, eski Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile birlikte 41 sanığın yargılanmasına 16 Mart 2026 tarihinde Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Davada 5'i tutuklu olan sanıklar arasında Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ile görevden uzaklaştırılan eski Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan da yer aldı.

Muhittin Böcek, 'icbar suretiyle irtikap', 'haksız mal edinme' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması' suçlamalarıyla yargılanırken, duruşmada tüm iddiaları reddettiğini belirterek savunma yaptı.

DESTEK VERMEK AMACIYLA GİTTİLER AMA…

Duruşmaya 'destek vermek' amacıyla gelen CHP Burdur İl Başkanı Barış Ayten ve bazı parti yöneticileri, sosyal medyada adliye önünde çekilen fotoğrafları paylaşarak Böcek’e destek mesajları yayınlamıştı.

Ancak savunma aşaması sürerken salondan ayrılarak Konyaaltı sahilindeki bir mekana gittikleri ve burada alkol masası kurup mangal keyfi yaptıkları görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

DURUŞMAYA “ALKOL” MOLASI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, grubun masada alkol şişeleri, yemekler ve içeceklerle oturduğu kareler yer aldı.

Görüntülerin duruşma sırasında çekildiği öne sürülürken, CHP Burdur teşkilatının bu görüntüleri tepki çekti.

SOSYAL MEDYA BU GÖRÜNTÜLERİ KONUŞUYOR

Görüntüler, davanın ilk gününde yaşanan gergin atmosferin yanı sıra, siyasi destek ziyaretlerinin ciddiyeti konusunda yeni bir tartışma başlatırken, sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Öte yandan 41 sanığın yargılandığı davanın ikinci gün duruşmaları da başladı.