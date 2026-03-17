Yusuf Tekin, Ramazan etkinliklerini eleştiren mendeburlara ağzının payını böyle verdi!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ramazan etkinliklerini bile eleştirecek kadar İslam'a karşı kin kusan haysiyetsiz kitleye ağzının payını verdi. Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikleri eleştirenlere, "Noel'i kutlarken itiraz etmiyordunuz, Paskalya kutlandığı zaman itiraz etmiyorsunuz, ramazan kutlandığında da itiraz etmeyeceksiniz" şeklinde cevap verdi.

Ramazan-ı Şerif her yıl olduğu gibi bu yılda büyük bir coşku ile karşılanırken okullarda da birçok farklı etkinlikler gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Ramazan ayının manevi iklimini okullarda yaşatmak ve öğrencilere millî-manevi değerleri aşılamak amacıyla 'Maarif'in Kalbinde Ramazan' etkinlikleri düzenlendi.

Söz konusu etkinlikler ise özellikle bir kesim tarafından hedef alınarak eleştirildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise, İstanbul Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cihannüma İstanbul Sahur Meclisi Programı'nda yaptığı konuşma ile eleştirilere cevap verdi.

"MİLLETİN DEĞERLERİNE UYGUN RAMAZAN'I KUTLAYALIM DEYİNCE TOPLUMU KUTUPLAŞTIRMIŞ OLUYORUM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına değinen Tekin, "Beni neyle itham ediyor biliyor musunuz? Toplumu kutuplaştırmakla. Ben anlamıyorum, toplumun yüzde 98'i Müslüman diyoruz, ben Müslümanların geleneklerine, milletin değerlerine uygun bir biçimde ramazan ayını kutlayalım deyince toplumu kutuplaştırmış oluyorum.

Sayın Özel, ben size söyleyeyim kutuplaştırmak ne demektir biliyor musunuz? İstanbullunun parasını çarçur eden belediye başkanının arkasından toplumu germek, toplumu kutuplaştırmaktır. Toplumu kutuplaştırmayı, hırsızın arkasından toplumu tedirgin etmekte arayacaksınız." diye konuştu.

"BEN BUNLARI YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Bakan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başka bir şey daha söylemiş bugün. Benim için diyor ki, 'İşi gücü bırakmış İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı kreşleri kapatmaya çalışıyor.' Anlama özürlü herhalde bu arkadaş. Ben açık açık söylüyorum. Ben diyorum ki topluma, çocuklara, gençlere hizmet eden herkes baş tacıdır ama bunu yaparken kurallara, kanunlara uygun davranacaksınız. Eğer bir şeyi kaçırmıyorsanız, eğer illegal bir şey yapmıyorsanız, gelin Milli Eğitim Bakanlığından izin alın, izin aldıktan sonra biz size destek olalım. Benim söylediğim şey bu.

O lafı neresinden anlıyor bilmiyorum ama kapatmaya falan çalışmıyoruz. Hukuktan bir şeyler kaçırmaya çalışan insanlara engel olmaya çalışıyorum. LGBT'lilere bu kreşlerde ders verdiren zihniyetten çocukları korumaya çalışıyorum. Yaptığım, yapmaya çalıştığım şey bu. Siz ne kadar rahatsız olursanız olun ben bunları yapmaya devam edeceğim."

"NOEL VE PASKALYA'YA İTİRAZ ETMİYORSANIZ, RAMAZAN'A DA İTİRAZ ETMEYECEKSİNİZ"

Kendisinin milletin değerlerini egemen kılmaya çalışan biri olduğunu aktaran Tekin, "Her türlü milli birliğe, beraberliğe, vatanseverliğe, yardımseverliğe hizmet edeceğim. Bu milletin değerlerine hizmet edeceğim. Arkamda beni destekleyen, bana kavli ve fiili dualarıyla destek olan milyonlar var. Ben herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Bakan Tekin, öğretmen, öğrenci ve velilere de Maarif Kalbinde Ramazan etkinliklerine katıldıkları için teşekkür ederek, "Ramazan bu yıl Türkiye'de ramazan gibi kutlandı. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her tarafında bu rüzgar yayıldı. Şunu anlamakta zorlanıyorum. Noel'i kutlarken itiraz etmiyordunuz, Paskalya kutlandığı zaman itiraz etmiyorsunuz, ramazan kutlandığında da itiraz etmeyeceksiniz, toplumu kutuplaştırmaya, germeye hakkınız yok." şeklinde konuştu.

"O GÜN BİZİ ELEŞTİRENLER BUGÜN YİNE ELEŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR"

Bakan Tekin yaptığı konuşmada, içinde yaşanılan kaos, savaş, çatışma ortamının olduğu coğrafyada en temel vazifelerinden bir tanesinin bayrağa, devlete ve ezana sahip çıkacak bir kuşak yetiştirmek olduğunu söyledi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle çalışmalara başladığını, müfredat değişikliğini gündeme getirdiklerini aktaran Tekin, "O gün bizi eleştirenler bugün yine eleştirmeye devam ediyorlar. O tarihten sonra da yine benzeri çalışmalarımızı yürüttük. Hatırlayacaksınız, İsrail'in Gazze'de başlattığı soykırıma ilk tepkiyi biz okullarımızda bir dakikalık saygı duruşuyla verdik. Ardından ertesi yıl Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması temasıyla okulları başlattık." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, okulları daha önce de orman yangınları farkındalık etkinlikleri ve bayrak temasıyla başlattıklarını hatırlatarak, "Ramazan ayı geldiğinde de biz dedik ki, bizim kültürümüzde ramazan milli birliğin, beraberliğin en önemli sembollerinden bir tanesi. Biz de bu ramazanı böyle bir etkinlik silsilesiyle geçirelim istedik. Bunu yaparken de anayasadan, kanunlardan bize bu sorumluluğu hatırlatan ifadeleri koyarak altında da, en son kısmında da bir uyarıda bulunduk. Dedik ki, bu bir gönüllülük ve mahremiyet ilkesine uygun olarak yapılacak farkındalık süreci." diye konuştu.

"MİLLETİN DEĞERLERİNE HAKARET ETMEYECEKSİNİZ"

Genelge yayınlanır yayınlanmaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye genelgeye sahip çıkan açıklamalar yaptıkları için teşekkür eden Tekin, genelgenin ayrım gözetmeksizin Türkiye'de birlikteliği sağlayacak ifadeleri bünyesinde barındırdığını dile getirdi.

Bakan Tekin, kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"O suç duyurusu metninde dediler ki, ramazan genelgesi toplumu Talibanlaştırıyor. Dediler ki, bu genelgeyle Trump'ın ipine sarılmış oluyorsunuz. Dediler ki, bu genelge Türkiye'de sapkın, gerici azınlığı egemen kılma çabasıdır. Ben bir Müslüman, bir akademisyen, bir bakan olarak bundan rahatsız oldum. Rahatsızlığımı nasıl ifade edebilirim? İfade ettim, konuştum artı dedim ki bu bir hakarettir, bu hakaretten dolayı suç duyurusunda bulunacağım. Ortalık 'nasıl suç duyurusunda bulunabilirsiniz' diye ayağa kalktı.

Adamlar demokratik hakkını kullanmışlar, ben hangi hakkımı kullandım suç duyurusunda bulunarak? Ben nasıl demokratik hakkımı kullanacağım. Bana sen gerici, sapkın, azınlık diyorsun, dava açtığın zaman rahatsız oluyorsun. Kusura bakmayın, dilinize sahip çıkacaksınız. Milletin değerlerine hakaret etmeyeceksiniz."

"MİLLETİN DEĞERLERİNİ EGEMEN KILMAYA ÇALIŞAN BİR İKTİDARIZ"

Tekin, "Eğer milletin değerlerine hakaret ederseniz, bunun hesabını vermekten çekinmeyeceksiniz. Ben bir kardeşiniz olarak bu suç duyurusunda bulundum. Bir tevafuk, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 28 Şubat günü soruşturma için bu arkadaşları Ankara Adliyesi'ne davet etti, çok rahatsız oldular.

Kusura bakmayın, böyle davranırsanız daha çok rahatsız olacaksınız. Çünkü biz dünyada barışı egemen kılmaya çalışan, Türkiye'de insanların, milletin değerlerini egemen kılmaya çalışan bir iktidarız. Sayın Cumhurbaşkanımız bizi bundan dolayı göreve getirdi." ifadelerini kullandı.