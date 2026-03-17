Tütün kaçakçılarına darbe: 79 ilde 42 imalathane deşifre edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı, Türkiye genelinde tütün kaçakçılarına yönelik dev bir operasyona imza attı. Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla 79 ilde önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapan şebekeler çökertildi.

42 İMALATHANE DEŞİFRE EDİLDİ

Operasyonlar kapsamında gerçekleştirilen aramalarda, yasa dışı sigara üretimi yapılan 42 imalathane ortaya çıkarıldı. Yetkililer, başarılı operasyonlar sayesinde devletin uğrayacağı yaklaşık 100 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildiğini bildirdi.

MİLYONLARCA MAKARON VE ON BİNLERCE KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda ele geçirilen malzemelerin bilançosu ise dikkat çekti. Yapılan aramalarda; 25 milyon 54 bin 198 adet boş makaron, 13 milyon 88 bin 920 adet doldurulmuş makaron, 148 bin 286 paket kaçak sigara, 23 bin 344 adet elektronik sigara, 9 bin 955 kilogram tütün mamulü, 11 bin 705 adet puro ve sigarillo ile yasa dışı üretimde kullanılan 173 adet sanayi tipi makaron doldurma makinesi ele geçirildi.

337 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Türkiye genelinde Adana'dan Zonguldak'a kadar 79 ilde yürütülen operasyonlar sonucunda, yasa dışı ticaretle bağlantılı olduğu belirlenen 337 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.