  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mahkemeye mi geldiniz meyhaneye mi! CHP’liler duruşma arasında kafayı çekti Batı’ya doğum teşviki, Doğu'ya annelik karşıtı propaganda! İBB davasında sürpriz karar! Mahkeme ev hapsini kaldırdı İsrail'den Laricani'ye suikast girişimi! İran'dan açıklama bekleniyor! New York Times sızdırdı: ABD uçak gemisi artık görev yapamaz halde! Yangın 30 saat sonra söndürülebildi Tarih belli oldu! Akaryakıta yeni zam geliyor Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Yeni cezalar cep yakacak! İran gizli kozunu Kadir Gecesi’nde sahaya sürdü: İsmini Kur'an-ı Kerim'den alan Siccil’in ateşi İsrail’i aydınlattı İBB davasında artık duruşmaya sadece 10 CHP'li alınacak! 3 provokatöre yasak! Fatih Camii’nde Kadir Gecesi ilginç protesto! Kadınlar hep birlikte başörtülerini attı
Dünya Nijerya kana bulandı: 23 ölü, 100’den fazla yaralı
Dünya

Nijerya kana bulandı: 23 ölü, 100’den fazla yaralı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Nijerya kana bulandı: 23 ölü, 100’den fazla yaralı

Nijerya Maiduguri’de gerçekleştirilen intihar saldırılarında en az 23 kişi yaşamını yitirirken, 100’ü aşkın kişi yaralandı. Yetkililer, saldırıların bölgede yeniden artan şiddetin göstergesi olduğunu belirtti.

Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Maiduguri kentinde, şüpheli intihar bombacıları tarafından düzenlenen çok sayıda patlama büyük yıkıma yol açtı.

Polis açıklamasında, saldırılarda en az 23 kişinin öldüğü, 108 kişinin yaralandığı bildirildi. Çok sayıda yaralının hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.

Patlamaların pazartesi akşamı meydana geldiği, olaylardan önce de bir askeri noktaya saldırı düzenlendiği belirtildi. Yetkililer, son saldırıların kentteki görece sakin dönemi sona erdirdiğini ifade etti.

Bölgede faaliyet gösteren Boko Haram ve ISWAP gibi örgütlerin son dönemde saldırılarını artırdığı aktarıldı.

Uzun yıllardır süren çatışmalarda 40 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 2 milyon kişinin yerinden edildiği belirtildi.

Kentteki hastanelerde çok sayıda yaralının tedavi altına alındığı, saldırıların ardından sokaklarda da can kayıplarının görüldüğü bildirildi.

Polis, saldırıların ardından etkilenen bölgelerde kontrolün yeniden sağlandığını açıkladı.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin Maiduguri ve çevresindeki varlığının artırıldığı, yeni saldırı ihtimaline karşı denetim ve gözetimin sıkılaştırıldığı ifade edildi.

Yetkililer, kentte normalleşmenin yeniden sağlanmaya çalışıldığını bildirdi.

Dünya rezil rüsva olan kovboyu konuşuyor! Trump hezimetini kanlı tehditlerle örtbas etme derdinde

Gündem

Dünya rezil rüsva olan kovboyu konuşuyor! Trump hezimetini kanlı tehditlerle örtbas etme derdinde

Dünya Oturum ve Vatandaşlık Raporu 2026 yayımlandı! Vatandaşlık programlarında Malta 1’inci, Türkiye...

Gündem

Dünya Oturum ve Vatandaşlık Raporu 2026 yayımlandı! Vatandaşlık programlarında Malta 1’inci, Türkiye...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23