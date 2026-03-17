Nijerya kana bulandı: 23 ölü, 100’den fazla yaralı
Nijerya Maiduguri’de gerçekleştirilen intihar saldırılarında en az 23 kişi yaşamını yitirirken, 100’ü aşkın kişi yaralandı. Yetkililer, saldırıların bölgede yeniden artan şiddetin göstergesi olduğunu belirtti.
Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Maiduguri kentinde, şüpheli intihar bombacıları tarafından düzenlenen çok sayıda patlama büyük yıkıma yol açtı.
Polis açıklamasında, saldırılarda en az 23 kişinin öldüğü, 108 kişinin yaralandığı bildirildi. Çok sayıda yaralının hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.
Patlamaların pazartesi akşamı meydana geldiği, olaylardan önce de bir askeri noktaya saldırı düzenlendiği belirtildi. Yetkililer, son saldırıların kentteki görece sakin dönemi sona erdirdiğini ifade etti.
Bölgede faaliyet gösteren Boko Haram ve ISWAP gibi örgütlerin son dönemde saldırılarını artırdığı aktarıldı.
Uzun yıllardır süren çatışmalarda 40 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 2 milyon kişinin yerinden edildiği belirtildi.
Kentteki hastanelerde çok sayıda yaralının tedavi altına alındığı, saldırıların ardından sokaklarda da can kayıplarının görüldüğü bildirildi.
Polis, saldırıların ardından etkilenen bölgelerde kontrolün yeniden sağlandığını açıkladı.
Açıklamada, güvenlik güçlerinin Maiduguri ve çevresindeki varlığının artırıldığı, yeni saldırı ihtimaline karşı denetim ve gözetimin sıkılaştırıldığı ifade edildi.
Yetkililer, kentte normalleşmenin yeniden sağlanmaya çalışıldığını bildirdi.
