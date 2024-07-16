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Gündem İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı! Suriyeli çocuklar öldü
Gündem

İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı! Suriyeli çocuklar öldü

Yeniakit Publisher
2024-07-16 21:11:00 -
İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı! Suriyeli çocuklar öldü

Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail'in Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında 3 Suriye uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Lübnan güneyindeki Um el-Tut köyüne yönelik hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda Suriye uyruklu 3 çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Suriyeli aileler işçi olarak çalışıyor

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik 8 Ekim 2023'ten beri düzenlediği aralıksız hava saldırılarında tarım arazileri ve meyve bahçelerinde işçi olarak çalışan Suriyeli aileler de hedef oluyor.

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