İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı! Suriyeli çocuklar öldü
Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail'in Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında 3 Suriye uyruklu çocuk hayatını kaybetti.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Lübnan güneyindeki Um el-Tut köyüne yönelik hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda Suriye uyruklu 3 çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi.
Suriyeli aileler işçi olarak çalışıyor
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik 8 Ekim 2023'ten beri düzenlediği aralıksız hava saldırılarında tarım arazileri ve meyve bahçelerinde işçi olarak çalışan Suriyeli aileler de hedef oluyor.
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