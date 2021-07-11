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Dünya İsrail’den Lübnan açıklaması
Dünya

İsrail’den Lübnan açıklaması

Lübnan’daki ekonomik krizin nedenini İran’a bağlayan İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Lübnan'daki kriz nedeniyle "alarm" durumunda olduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 14:46:00 -
İsrail’den Lübnan açıklaması

Dünya Lübnan’daki ekonomik kriz sonrası çıkan olaylara odaklandı. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Lübnan'daki krizi yakından izlediklerini ve "alarm" durumunda olduklarını belirtti.

Bennett, haftalık olağan kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lübnan'da yaşanan krize ilişkin İran'ı suçlayan Bennett, "İsrail durumu yakından izliyor ve alarm durumunda olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Ülkedeki aşı stokuna ilişkin açıklamalarda da bulunan Bennett, 1 Ağustos'ta Pfizer-BioNTech'in ortaklaşa geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yeni partisinin İsrail'e geleceğini duyurdu.

Bennett, ne kadar aşının geleceğine ilişkin rakam vermezken, yerel basında çıkan haberlerde 200 bin doz Pfizer-BioNTech aşısının alınacağı belirtildi.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, 6 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülkesindeki ekonomik kriz sonucu benzin, ilaç ve elektrik sorunlarına işaret ederek "felaketin eşiğine geldiklerini" söylemişti.

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yahudiler Türkiyeyi terk etmeli, burada istenmiyorlar.
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