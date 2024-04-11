  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail'den Kıbrıs'ta savaş provası!
Dünya

İsrail'den Kıbrıs'ta savaş provası!

Yeniakit Publisher
2024-04-11 16:17:00 -
İsrail'den Kıbrıs'ta savaş provası!

Siyonist rejimin Ordu Radyosu GLZ istasyonuna göre, işgal rejimi hava kuvvetleri Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) hava kuvvetleriyle ortak tatbikatlar gerçekleştirdi.

Siyonist rejimin Ordu Radyosu GLZ istasyonuna göre, işgal rejimi hava kuvvetleri Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) hava kuvvetleriyle ortak tatbikatlar gerçekleştirdi.

GLZ, tatbikatların uzun menzilli tatbikatlar ve uzak bir hedefe saldırı yapılmasını içerdiğini söyledi.

İngiliz Telegraph gazetesi bunun adeta bir savaş provası olduğunu yazdı. Haberde şu ifadelere yer verildi;

'İsrail radyosu, İsrail hava kuvvetlerinin "İran'da bir saldırıyı simüle etmek" için Kıbrıs'la ortak tatbikatlar yaptığını bildirdi. İsrail Ordusu Radyo istasyonu GLZ, ABD ordusu ve Kıbrıs Ulusal Muhafızları ile koordineli olarak gerçekleştirilen tatbikatların, uzun menzilli tatbikatlar ve uzak bir hedefe saldırı yapılmasını içerdiğini söyledi.'
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23