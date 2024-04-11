İsrail'den Kıbrıs'ta savaş provası!

Siyonist rejimin Ordu Radyosu GLZ istasyonuna göre, işgal rejimi hava kuvvetleri Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) hava kuvvetleriyle ortak tatbikatlar gerçekleştirdi.

GLZ, tatbikatların uzun menzilli tatbikatlar ve uzak bir hedefe saldırı yapılmasını içerdiğini söyledi.

İngiliz Telegraph gazetesi bunun adeta bir savaş provası olduğunu yazdı. Haberde şu ifadelere yer verildi;

'İsrail radyosu, İsrail hava kuvvetlerinin "İran'da bir saldırıyı simüle etmek" için Kıbrıs'la ortak tatbikatlar yaptığını bildirdi. İsrail Ordusu Radyo istasyonu GLZ, ABD ordusu ve Kıbrıs Ulusal Muhafızları ile koordineli olarak gerçekleştirilen tatbikatların, uzun menzilli tatbikatlar ve uzak bir hedefe saldırı yapılmasını içerdiğini söyledi.'

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