İsrail'den Kerm Ebu Salim'i açma ve avlanma mesafesini 15 mile çıkarma kararı

KUDÜS (AA) - İsrail, Hamas ile varılan ateşkesin ardından Kerm Ebu Salim sınır kapısının açılacağını ve Gazze Şeridi'nde balıkçıların avlanma mesafesinin yeniden 15 deniz miline çıkarılacağını duyurdu.

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyetlerini yürüten Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) Başkanı Tümgeneral Kemil Ebu Rukn, "Salı gününden itibaren Kerm Şalom (Kerm Ebu Salim) sınır kapısının yakıt girişi de dahil olmak üzere yeniden faaliyetlerine başlaması kararlaştırıldı." ifadesini kullandı.

Ebu Rukn ayrıca, Gazze Şeridi'nde balıkçıların avlanma mesafesinin yeniden 15 mile çıkarılması yönünde karar alındığını aktardı.

Hamas Hareketi, bu akşam, Gazze'de tırmanan gerginliğin ardından Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi'nin arabuluculuk çabaları sonucunda İsrail'le ateşkese varıldığını duyurmuştu.

- İsrail-Gazze gerginliği

İsrail, 12 Ağustos'tan itibaren bölgeye akaryakıt girişini kesmiş, Gazze Şeridi'ndeki Elektrik Dağıtım Şirketi de bu nedenle 18 Ağustos'ta bölgedeki tek elektrik santralinde üretimin durduğunu açıklamıştı.

İsrail ayrıca abluka altındaki Gazze Şeridi'nden sınır bölgelerindeki Yahudi yerleşim birimlerine yanan balonlar ve roketlerin gönderilmeye devam ettiği gerekçesiyle Filistinli balıkçıların avlanmasını da yasaklamıştı.

Tel Aviv yönetimi, ablukayı ağırlaştırmasının yanı sıra yanan balonları gerekçe göstererek Gazze'deki Hamas hedeflerine yönelik hava saldırılarını da artırmıştı.