Gündem İsrail'den İran'a 'imha' tehdidi: "Bu kez Tahran yönetimini devireceğiz!"
Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Orta Doğu’yu barut fıçısına çevirecek kan donduran açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile olan geçici ateşkesi uzattığını duyurmasına rağmen Katz, İsrail ordusunun savaşı yeniden başlatmaya hazır olduğunu ilan etti. Tel Aviv'deki Kirya Askeri Üssü’nde kurmaylarıyla bir araya gelen Katz, İran’ın enerji hatlarından ekonomik altyapısına kadar tüm stratejik hedeflerin belirlendiğini vurgulayarak Washington’dan gelecek nihai emri beklediklerini söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçici ateşkesi uzattığını duyurduğu İran'a yeni saldırılar için ABD'den yeşil ışık beklediklerini söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Katz, Tel Aviv'deki Kirya Askeri Üssü'nde Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve diğer üst düzey güvenlik yetkilileriyle durum değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantıda konuşan Katz, "İsrail, İran'a karşı savaşın yeniden başlatılmasına hazır, hedefler belirlenmiş durumda." ifadesini kullandı.

Katz, "ABD'den yeşil ışık bekliyoruz." diyerek İran liderlerine suikast düzenleyecekleri, ülkenin enerji ve elektrik altyapısı ile ekonomik altyapısını hedef alacakları tehdidinde bulundu.

İran'a yeni saldırıların daha farklı ve ölümcül olacağı iddiasında bulunan İsrail Savunma Bakanı, en hassas noktalara yıkıcı darbeler indirilerek bu kez Tahran yönetiminin devrileceğini savundu.

- ABD-İran müzakereleri

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında iki haftalık ateşkesle sonuçlanmıştı.

ABD ve İran, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüş ancak görüşmelerin "anlaşmaya varılamadan" sona erdiği açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine, İran anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurmuştu. 

Sosyal medyadan mesaja tepki yağdı Azerbaycan’dan Siyonist İsrail’e kutlama
Washington'da kritik saatler: Barış masası İsrail saldırılarının gölgesinde kuruluyor!
Siyonistler birbirlerine girdi! İsrail mahkemesinde ‘7 Ekim’ kavgası
İşgalci İsrail ordusunun Lübnan vahşeti sürüyor: Meys el-Cebel'de mahalleleri ateşe verdiler!
Deli Başkan İsrail’de boşuna hüngür hüngür ağlamamış: Üretim durdu, işsizlik arttı, Milei’ye destek dibi gördü!
devam savasa devam yarı bırakmayın

bunların savasması bize 5 yıl daha kendimize gelmemizi sağlar <<ne iran ne israil 2side düşmanımız

Saim genç

Siyonist İsrail İran'a saldikca etrafta köpek havlamasıdan geçilmiyor.not ulan dangalak FİNALİ TÜRKİYE İLE TAMAMLAYACAĞIZ diyor Siyonistler Eceli gelen köpek Cami duvarına pislermiş
