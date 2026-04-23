İsrail'den İHA'lı suikast! Şehit oldular
İsrail'den İHA'lı suikast! Şehit oldular

İsrail'den İHA'lı suikast! Şehit oldular

Terör devleti İsrail'in Lübnan'ın güneyinde ateşkese rağmen bir araca düzenlediği İHA saldırısında 3 kişi şehit oldu.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde geçici ateşkese rağmen bir araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük ateşkese rağmen Lübnan'daki saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir İHA, Nebatiye'de Şavkin yolunda seyir halindeki bir aracı İHA ile hedef aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

 

Öte yandan İsrail ordusunun güneydeki Yatir beldesine düzenlediği topçu saldırısında ise biri çocuk, 2 kişinin yaralandığı ifade edildi.

NNA'nın haberine göre, Sarbin, Beyt Lif ve Cibal el-Batm beldeleri öğleden sonra yoğun topçu atışına maruz kaldı. Bombardımanın Vadi Meryemin bölgesini de hedef aldığı belirtildi.

İsrail ordusunun aynı saatlerde Hanin, Reşaf, Aynata ve Bint Cubeyl kentinde büyük patlamalara yol açan saldırılar düzenlediği, Bint Cubeyl, Beyt Lif ve Reşaf beldelerinde ise ağır makineli silahlarla geniş çaplı tarama yapıldığı aktarıldı.

Bint Cubeyl kazasına bağlı beldelerde İsrail'e ait İHA'ların yoğun uçuş yaptığı ​​​​​​​kaydedildi.

 

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.

Siyonistler birbirlerine girdi! İsrail mahkemesinde ‘7 Ekim’ kavgası
Siyonistler birbirlerine girdi! İsrail mahkemesinde ‘7 Ekim’ kavgası

Siyonistler birbirlerine girdi! İsrail mahkemesinde ‘7 Ekim’ kavgası

İşgalci İsrail ordusunun Lübnan vahşeti sürüyor: Meys el-Cebel'de mahalleleri ateşe verdiler!
İşgalci İsrail ordusunun Lübnan vahşeti sürüyor: Meys el-Cebel'de mahalleleri ateşe verdiler!

İşgalci İsrail ordusunun Lübnan vahşeti sürüyor: Meys el-Cebel'de mahalleleri ateşe verdiler!

Deli Başkan İsrail’de boşuna hüngür hüngür ağlamamış: Üretim durdu, işsizlik arttı, Milei’ye destek dibi gördü!
Deli Başkan İsrail’de boşuna hüngür hüngür ağlamamış: Üretim durdu, işsizlik arttı, Milei’ye destek dibi gördü!

Deli Başkan İsrail’de boşuna hüngür hüngür ağlamamış: Üretim durdu, işsizlik arttı, Milei’ye destek dibi gördü!

İsrail'den İran'a 'imha' tehdidi: "Bu kez Tahran yönetimini devireceğiz!"
İsrail'den İran'a 'imha' tehdidi: "Bu kez Tahran yönetimini devireceğiz!"

İsrail'den İran'a 'imha' tehdidi: "Bu kez Tahran yönetimini devireceğiz!"

kimse durduramıyor isrrili

ne diyelim araplar tarihin acısını yasıyor osmanlıdan sonra ihanetin bedeli

gavur İsrail'den Lübnan'a saldırı

Suriye'de en az 500.000 Müslümanın vampirce öldürülmesinin müsebbiplerinden olan şeytanın çocukları münafık Hizbuşşeytan militanlarının (Bu elleri kanlılara Hizbullah denmez) Lübnan'da olabileceği yerler bombalanmış ve 3-5 tanesi telef olmuş. Bu münafıkların ölülerine Şehit denmez, Leş denir, o kadar. Bizi ilgilendiren bir durum yok. Ha gavur İsrail, Ha münafıkbaşı İran, Ha münafık Hizbuşşeytan militanları. Üçü de Müslüman katili. Üçünün de canları Cehenneme.
