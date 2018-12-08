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İsrail’den Hizbullah’a ait tünel iddiası

İsrail ordusu, Lübnan sınır hattında başlatılan Kuzey Kalkanı Operasyonu kapsamında Hizbullah’a ait yeni bir tünelinin keşfedildiğini öne sürdü.

08 Aralık 2018 Cumartesi 23:54
İsrail’den Hizbullah’a ait tünel iddiası

İsrail Ordu Sözcüsü General Ronen Manelis, yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan sınır hattında Hizbullah’a ait bir tünelin keşfedildiğini iddia ederek, “Bu tünelin kazılmasına, Kuzey Kalkanı Operasyonunun başlatılmasından önceki son günlerde bile devam edilmiş." ifadelerini kullandı.

General Manelis açıklamasında, keşfedilen tünelin bölgede yaşayan İsraillilerin hayatlarına yönelik bir tehdit teşkil etmediğini vurgulayarak, tünelin patlatılarak kullanılamaz hale getirildiğini ve kontrol altına alındığını öne sürdü.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da ordunun iddiasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"İsrail ordusu ve güvenlik birimleri, kuzeyde büyük bir başarıyla faaliyet göstermeye devam ediyor. Hizbullah'ın tünel silahını sistematik ve kararlı bir şekilde ortadan kaldırıyorlar.”

Netanyahu, kuzeyde başlatılan operasyonun daha başlangıcında olduğunu vurgulayarak, ordu birliklerine sabır ve metanet temennisinde bulundu.

İsrail 'Kuzey Kalkanı' operasyonu başlatmıştı

İsrail ordusu, 4 Aralık Salı sabahı Lübnan sınırında Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen tünelleri ortaya çıkararak imha etmek için "Kuzey Kalkanı" adıyla operasyon başlatmıştı.

Aynı gün İsrail ordusu basın ofisi, Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail tarafına sızmak amacıyla kazdığı öne sürülen tünellerden birinin fotoğrafını yayınladı.

Ordu açıklamasında, yaklaşık 200 metre uzunluğunda olduğu ifade edilen tünelin 40 metre kadar İsrail topraklarının içine ulaştığı dile getirildi.

Hizbullah ise İsrail ordusunun operasyonu ve tünel iddialarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Lübnan'ın güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL), İsrail-Lübnan sınırında yapılan incelemelerde bir tünel tespit edildiğini duyurmuştu.

 

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 23:54
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