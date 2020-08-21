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Aktüel İsrail'den Gazze'ye üçüncü hava saldırısı
Aktüel

İsrail'den Gazze'ye üçüncü hava saldırısı

İsrail savaş uçakları dün akşamdan bu yana Gazze'yi üçüncü kez vurdu

Yeniakit Publisher
2020-08-21 07:01:00 -
İsrail'den Gazze'ye üçüncü hava saldırısı

GAZZE (AA) - İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde Hamas'a ait bazı noktaların vurulduğunu duyurdu.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin güneyinde Hamas'a ait tünelleri vurduğunu belirtti.

Adraee, söz konusu saldırının Gazze'den atılan 7 rokete karşılık gerçekleştirildiğini, bunlardan 6'sının füze savunma sistemi tarafından imha edildiğini kaydetti.

İsrail basınında ve sosyal medyada daha önce yer alan açıklamalarda ise Gazze'den atılan bir füzenin Sderot kentinde bir eve isabet ettiği kaydedilmişti.

İsrail bu saldırıyla birlikte, dün akşamdan bu yana Gazze'yi üçüncü defa vurmuş oldu. Daha önceki iki saldırıda, İzzettin el-Kassam Tugaylarına ait hedefler ile Gazze'nin kuzeyindeki Et-Tuvam bölgesinde Hamas'a ait bir nokta vurulmuştu.



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