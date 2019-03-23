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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı! Yaralılar var

Terör Devleti İsrail'e ait savaş uçaklarının, Gazze'deki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusuna düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli yaralandı.

23 Mart 2019 Cumartesi 19:16
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı! Yaralılar var

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusuna düzenlediği saldırıda 3 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada yaralıların durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, son dönemde, Gazze tarafından yollandığı ve İsrail tarafına yanıcı madde taşıdığı iddia edilen uçurtma ve balonlara karşılık bölgeye saldırılar düzenliyor.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 19:16
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