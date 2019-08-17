0553 313 94 23

İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı

İsrail’e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi’nde farklı bölgelere hava saldırısı düzenledi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:11
İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı

İsrail’e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi’nde farklı bölgelere hava saldırısı düzenledi.


Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail’e ait savaş uçakları Gazze’nin doğusunda ve ortasındaki Tufah ve Deyr Elbalah bölgelerindeki tarım arazilerini hedef aldı. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, yerleşim alanlarında zarar meydana geldiği belirtildi. Saldırıda ayrıca Gazze Şeridi’nin doğusundaki Filistin direnişine ait El Celil Askeri Merkezinin hedef alındığı kaydedildi.


İsrail ordusu, dün akşam Gazze’den İsrail’e bir roket atıldığını ancak roketin hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü açıklamıştı. Atılan roket nedeniyle İsrail’in güneyindeki çoğu bölgelerde siren seslerinin de duyulduğu bildirilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
    1. Erzincan'da otomobil şarampole..
    2. ''Seri ile Galatasaray şampiyon..
    3. Kapasitesini artıracak satışlarını..
    4. Mersin’de elektrik kesintisine karşı..
    5. Suriye’ye askeri konvoy
    6. Büyükşehir Belediyesi’nin enstrüman..
    7. Altındağ’da sağlıksız gıdaya geçit yok
    8. ''Hakemler Galatasaray'ı tutmasına..
    9. CHP'li Başkan'dan AK Parti'ye çağrı:..
    10. Palandöken: "Turizm sadece deniz ve..
    11. Plan hazır! Gıda fiyatlarında kalıcı..
    12. Hükümet teklifini sundu: 2020 için..
    13. Ütünün tabanını 3 dakikada parlatma..
    14. Kavşakta çarpışan araçlar hurdaya..
    15. Balkonlarınıza hem şık hem de zarif..
    16. Peter Fonda kimdir? Peter Fonda öldü mü?
    17. Öldüğüne inanmayan anne çocuğuna kalp..
    18. İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı
    19. Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak
    20. Edin Dzeko imzayı attı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
    Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Ekrem İmamoğlu İBB'de kıyıma başladı!
    Ekrem İmamoğlu İBB'de kıyıma başladı!
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu

    Günün Karikatürü

    17 Ağustos 2019
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    İkinci Çekiç Güç’e asla izin vermeyiz
    İkinci Çekiç Güç’e asla izin vermeyiz