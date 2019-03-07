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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadına ait bir noktayı vurdu. Filistin Sağlık Bakanlığından saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığıyla ilgili bilgi verilmezken, İsrail ordusundan da konuyla ilgili açıklama yapılmadı

07 Mart 2019 Perşembe 07:05
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktayı vurduğu belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında Kassam Tugayları'na ait bir noktaya hava saldırısı düzenledi.

Filistin Sağlık Bakanlığından saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığıyla ilgili bilgi verilmezken, İsrail ordusundan da konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu dün akşam geç saatlerde, Gazze'den  İsrail'in güneyine füze atıldığını ancak füzenin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından engellendiğini duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 07:33
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  • metinmetin32 dk önce
    Müslüman olan herkez bunun hesabını verecek diğer tarafta ALLAH cc ye

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