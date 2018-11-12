İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı! 3 Filistinli şehit oldu

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir grup Filistinliyi hedef aldığı hava saldırısında 3 Filistinli şehit oldu, 3 kişi yaralandı.

Gazze'dekiSağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu 2 Filistinlinin şehit olduğunu, 3 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralıların durumuna ilişkin bilgi vermeyen Kudra, şehitlerin isimlerinin Muhammed Zekeriya et-Tetri (27), Muhammed Zuhdi Avde (22) olduğunu ifade etti.

İsrail ordusu, Gazze'denİsrail tarafına atılan roketlerden birinin bir otobüse isabet etmesinin ardından bölgeye hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Gazze'den atılan roketlerden dolayı 5 kişinin yaralandığını, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu açıklamıştı.

İsrail ordusu açıklama yaptı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Savaş uçaklarımız, Gazze'de terör hedeflerini vuruyor." ifadesine yer verildi. Saldırıya ilişkin daha fazla ayrıntı verilmezken, daha önce yapılan açıklamada Gazze'den açılan ateşin İsrail tarafında bir otobüse isabet ettiği ifade edilmişti.

Otobüsü hedef alan saldırının ne tür bir silahla yapıldığına ve hasara ilişkin açıklama yapılmazken, Gazze'den İsrail tarafına 80 roket atıldığı, bölgede sirenlerin çaldığı aktarıldı. İsrail basını ise Gazze'den atılan roketlerden birinin bir otobüse isabet ettiğini ve bir kişinin ağır şekilde yaralandığını aktardı.

Gazze'de dün akşam İsrail askerinin sınırı geçerek Filistin tarafında düzenlediği saldırı sonucu gerginlik artmıştı.

Dünkü çatışmalarda 7 Filistinli şehit olmuştu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, yaşanan çatışmanın detayına ilişkin dün yaptığı yazılı açıklamada, bir grup İsrail askerinin sivil bir araçla Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un 3 kilometre kadar iç kısımlarına girdiğini ve Tugay komutanlarından Nur Bereke'ye suikast düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail ordusu ise açıklamasında, "Kuvvetlerimiz, Gazze Şeridi'nde bir güvenlik operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonun ardından çatışmalar yaşandı." ifadesine yer vermişti.

Yaşanan çatışmada bir Kassam komutanının da aralarında bulunduğu 7 Filistinli şehit olurken, 7 Filistinli de yaralanmıştı. İsrail ordusu ise çatışmada bir askerinin öldürüldüğünü, bir askerinin ise yaralandığını duyurmuştu.