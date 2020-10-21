İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
İsrail uçakları, Gazze'de bir noktaya hava saldırısı düzenledi.
İsrail ordusu sözcüsü Aviçay Adraee, Twitterden yaptığı açıklamada Hamas'a ait bir tünele savaş uçaklarının ateş açtığını söyledi.
Adraee, saldırının Gazze'den İsrail'e roket atılması nedeniyle gerçekleştiğini belirtti.
Tanıklar ise, saldırıda Gazze'nin merkezindeki Deyr el-Belah'ın doğusundaki tarım arazisinin en az 3 roketle hedef alındığını belirtti.
Saldırıda can kaybı olmadığı bildirildi.
İsrail ordusu daha önce Gazze tarafından Yahudi yerleşim yerlerine atılan bir roketin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.