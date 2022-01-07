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Dünya İsrail'den flaş Türkiye kararı! "Anlamı kalmadı" deyip duyurdular
Dünya

İsrail'den flaş Türkiye kararı! "Anlamı kalmadı" deyip duyurdular

Omicron'la birlikte vaka sayılarının tekrar arttığı İsrail'de, ülke içinde bulaşın yüzde 95'lere ulaşmasıyla seyahat yasağının da bir anlamının kalmadığına kanaat getirildi. Bu sebeple Türkiye dahil 8 ülkeye seyahat yasağı kaldırılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 09:16:00 -
İsrail'den flaş Türkiye kararı! "Anlamı kalmadı" deyip duyurdular

İsrail Sağlık Bakanlığı aralarında Türkiye, ABD ve İngiltere'nin de olduğu 8 ülkeye uygulanan seyahat yasağının kaldırılmasını tavsiye etti.

Kabineden ve Knesset'in Yasa Komitesi'nden onay alması beklenen karar bu geceden itibaren uygulanacak.

Kovid-19 vakalarının ülkeye girmesini engellemek için seyahat yasağı uygulansa da ülke içindeki hastalığın bulaşma oranının yüzde 95'lere çıkmasıyla birlikte bu yasağın rafa kaldırılmasına karar verildi.

ABD, İngiltere ve Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Etiyopya, Tanzanya, Meksika ve İsviçre de yasaklı ülkeler arasındaydı.

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