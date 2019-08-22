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İsrail'den Filistinli tutuklulara destek gösterisine müdahale

İşgal altındaki Batı Şeria'da, açlık grevindeki Filistinli tutuklularla dayanışma amacıyla düzenlenen gösteriyle müdahale eden İsrail askerleri, Filistinli bir genci önce darp etti sonra gözaltına aldı

22 Ağustos 2019 Perşembe 14:03
İsrail'den Filistinli tutuklulara destek gösterisine müdahale

RAMALLAH (AA) – İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinlilere destek için işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen gösteriye İsrail güçleri müdahale etti.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) çağrısı üzerine, Ramallah yakınlarındaki Ofer Askeri Cezaevi önünde toplanan Filistinliler açlık grevindeki tutuklulara destek vermek için gösteri düzenlendi.

Tutuklu Filistinlilerin bir an önce serbest bırakılmasını isteyen göstericilere, İsrail güçleri gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

İsrail askerleri Filistinli bir genci önce darp etti sonra da yaka paça gözaltına aldı.

- Açlık grevindeki 8 tutukluya arkadaşlarından destek

İsrail hapishanelerindeki onlarca Filistinli de açlık grevini sürdüren arkadaşlarına destek vermek için bugünden itibaren 3 gün süreyle açlık grevi yapma kararı aldı.

Halihazırda 8 Filistinli tutuklu İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için açlık grevine devam ediyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 14:03
  1. FHKC
  2. Filistin
  3. İsrail
  4. işgal altındaki Batı Şeria

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