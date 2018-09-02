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İsrail'den Filistinli balıkçılara gözaltı!

İsrail güçlerinin Gazze sahili açıklarında avlanan Filistinli balıkçıları gözaltına aldığı bildirildi.

02 Eylül 2018 Pazar 01:16
İsrail'den Filistinli balıkçılara gözaltı!

Gazze'deki Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail Deniz Kuvvetlerinin, Gazze'nin Deyr el-Belah bölgesi sahili açıklarında avlanan Filistinli bazı balıkçıları gözaltına aldığını bildirdi.

Ayaş, gözaltına alınan balıkçıların sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Balıkçıların gözaltına alınmasıyla ilgili İsrail ordusundan ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Antlaşması'na göre, Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nin 20 mil açığına kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip. Ancak İsrail yönetimi, Filistinli balıkçıların açıkta avlanma hakkını çeşitli abluka kararlarıyla kısıtlama yoluna gidiyor.

İsrail yönetimi, son olarak Gazzeli balıkçıların avlanma sahasını 3 mile düşürdüğünü duyurmuştu.

Gazze Balıkçılar Sendikası verilerine göre, abluka altındaki kentte yaklaşık 50 bin kişinin geçimi, 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 01:16
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