İsrail’den en zayıf nokta itirafı: Savaşın gizlenen gerçeği ortaya çıktı

İsrail kamuoyu, 7 Ekim 2023 saldırılarının ardından ordunun ve savunma sistemlerinin zayıf noktalarına dair büyük bir yüzleşme yaşıyor. Ülkenin önemli gazetelerinden Haaretz'de yer alan analiz haber, İsrail'in askeri olarak en zayıf noktasını açıkça gözler önüne serdi: İHA'lara karşı etkili bir savunma teknolojisinin olmaması.

İsrail'in önde gelen yayın organlarından Haaretz'de yer alan değerlendirmede, özellikle insansız hava araçlarına (İHA) karşı geliştirilen önleyici teknolojilerde büyük bir zafiyet bulunduğu ve sınırların etkili bir şekilde korunamadığı vurgulandı. Analizde, modern savunma sistemlerinin yeterince entegre edilememesi ve istihbarat zaaflarının bu tür saldırıları önlemekte yetersiz kaldığı konularına da değinildi. Uzmanlar, bu noktaların hem kısa hem de uzun vadede ulusal güvenlik üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor.

ŞİRKETLER ETKİNLİĞE KATILMAYA ZORLANDI

Haber7’de yer alan habere göre, İsrail'de 2024 yılının Ekim ayında düzenlenen bir etkinlikte, Savunma Bakanı'nın da katıldığı bir sunum gerçekleştirildiği kaydedildi. Haberde, Hizbullah'ın son dönemde İsrail'e yönelik İHA saldırılarına ve bu saldırılarda hayatını kaybeden askerlerin olduğuna dikkat çekildi. Sunumun, İHA saldırılarına karşı çözüm üretme amacı taşıdığı izlenimini vermek adına gerçekleştirildiği iddia edilirken, etkinlikte İHA teknolojisi üzerine çalışan şirketlerin katılımının zorunlu tutulduğunun altı çizildi. Ayrıca, İHA savunma sistemlerinin geliştirilmesine yönelik somut adımların atılması gerektiğine yönelik tartışmaların etkinlikte yoğun bir şekilde gündeme geldiği ifade edildi.

"BİR ÇÖZÜMÜMÜZ YOK"

İsrailli kaynakların aktardığı bilgilere göre, etkinlikte, savaştan önce Hizbullah tehdidinin farkında olunduğu ancak buna hazırlıklı olunmadığı ve savaş sırasında da hiçbir çözüm üretilmediği ifade edildi. Yetkililer, bu durumun günümüzde de değişmediğini belirtti. Mısır sınırında ise bazen günde 100'e varan silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı; kaçakçıların, bu görüntüleri TikTok’a yükleyecek kadar kendilerini güvende hissettikleri dikkat çekti.

Haaretz, 7 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen saldırının, İsrail'in insansız hava araçlarına (İHA) karşı koymadaki yetersizliğini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti. Hükümetin ise tüm sınırı kapsayacak İHA teknolojisinin aşırı maliyetli olduğu gerekçesiyle bunu uygulamayı mümkün görmediği aktarıldı.

Son olarak, güvenlik açıklarının giderilmesine yönelik somut adımların atılıp atılmayacağı, hükümetin bu konuda nasıl bir strateji izlediği ve gelecek dönemde benzer tehditlere karşı hangi tedbirlerin alınacağı soruları gündemdeki yerini koruyor.