İsrail'den bir heyet Sudan'a gitti

İsrail Ordu Radyosu'nda yayınlanan haberde, İsrail'den bir heyetin resmi görüşmeler yapmak üzere Sudan'a doğru yola çıktığı belirtildi.

Heyette kimlerin bulunduğuna dair herhangi bir bilgi verilmedi, ziyaretin ana gündem maddesinin İsrail ile Sudan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik anlaşma olduğu belirtildi.

İsrailli ve Sudanlı yetkililer tarafından haberle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim'de Sudan'ın İsrail ile barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek için anlaşmaya vardığını duyurdu.

Bunun hemen öncesinde Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Sudan'ı "terörü destekleyen ülkeler" listesinden çıkarma kararına imza attığı bildirildi.