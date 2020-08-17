İsrail'den Bin Zayed'e Arapça mektup

Terör ve işgal devleti İsrail'in Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Arap ülkelerinin yüz karası Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'i İsrail'e davet etti.

Zayed'i Kudüs'e çağırdı

Reuven Rivlin, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Bin Zayed'e Batı Kudüs'ü ziyaret etmesi için davetiye mektubu yolladığını ifade etti.

Arapça davetiye yolladılar!

Arapça olarak hazırlanan davetiye mektubunu da mesajında yayımlayan Rivlin, yaptıkları anlaşmanın bölge halkları arasında güven inşa etmeye ve bu güveni güçlendirmeye, ekonomik faydaya ve bölgenin sözde istikrarına katkı sağlayacağı konusunda umutlu olduğunu ileri sürdü.

Trump arka çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos tarihinde İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaştıklarını söylemişti. İşgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump'ın ifadelerini alıntılayarak bunun tarihi bir gün olduğunu ileri sürmüştü.

"Farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalanacak"

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda görüşerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı söylenilmişti.

Üçüncü Arap ülkesi oldu

Birleşik Arap Emirlikleri, 1979 yılında Mısır'ın, 1994 senesinde de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.