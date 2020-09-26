İsrail'den Batı Şeria'daki Filistinlilere mermiyle müdahale

Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen Filistinlilere, İsrail askerleri müdahale etti. İsrail askerlerinin mermiyle durdurmak istediği Filistinli göstericiler taşla karşılık verdi. Gösteride İsrail askerlerinin mermisiyle 5 Filistinli yaralandı.

Yasa dışı Yahudi yerleşimleri protesto edildi

Edinilen bilgiye göre, İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen Filistinliler, Kalkiliya kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde gösteri düzenledi.

İsrail güçlerinin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve gerçek ile plastik mermi kullandığını anlatan tanıklar, Filistinlilerin ise askerlere taş atarak karşılık verdiğini kaydetti.

İsrail, gerçek mermiyle müdahale etti

İsrail askerlerinin kullandığı gerçek ve plastik mermilerle 5 Filistinlinin yaralandığını ifade eden tanıklar, onlarca göstericinin ise göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini ifade etti.

Yine görgü tanıklarına göre, İsrail askerleri, Batı Şeria’nın güneyindeki Beytullahim kentine bağlı Beyt Ummet beldesine baskın düzenledi. İsrail askerleri, baskına tepki gösteren Filistinlilere yönelik göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. Filistinliler de askerlere taş ve cam şişelerle karşılık verdi.

Her cuma İsrail protesto ediliyor

Kalkiliya'nın Kefr Kaddum beldesi başta olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde her cuma, Ayrım (Utanç) Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteriler düzenleniyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.