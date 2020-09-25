  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail’den BAE’ye Akdeniz kıyağı
Dünya

İsrail’den BAE’ye Akdeniz kıyağı

İsrail, Doğu Akdeniz Gaz Forumu’na Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) de katılması teklifinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 12:07:00 -
İsrail’den BAE’ye Akdeniz kıyağı

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, “BAE’nin Forum’a katılması için teklif sunduk. Üye ülkeler bunu inceleyeceklerini söylediler” dedi.

Önceki gece BAE Enerji Bakanı Suheyl bin Muhammed el-Mezrui ile Avrupa’ya gaz nakli konusunda iş birliği imkanlarını görüşen Steinitz, petrol, gaz ve özellikle yenilenebilir enerji alanıında iş birliğinin güçlendirilmesi konularının ele alındığını belirtti.  

Kahire’de, Ocak 2019’da Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail, Mısır, İtalya ve Ürdün enerji bakanlarının katılımıyla “Doğu Akdeniz Gaz Forumu” kurulmuştu. İkinci toplantısını 16 Ocak 2020’de yapan Doğu Akdeniz Gaz Forumu, “üye devletlerin halklarının çıkarı için enerji güvenliği” temelinde kurumsallaşma yönünde anlaşmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul'da şiddetli deprem!
Gündem

İstanbul'da şiddetli deprem!

İstanbul ve çevre illerde hissedilen saat 16:38 sularında bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi yerin 12.9 km altında meydana gel..
Türk bayrağını indirmek istedi linç edildi
Yerel

Türk bayrağını indirmek istedi linç edildi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde şehitler için kurulan hatıra ormanındaki dev Türk bayrağını indirmeye çalışan şahıs vatandaşlar tarafından l..
Bülent Parlak yine devleti hedef aldı
Gündem

Bülent Parlak yine devleti hedef aldı

Kars'ta 2009 yılında PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda tutuklanarak Patnos Cezaevi'ne konulan terörist Ali Boçnak için paylaşı..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı