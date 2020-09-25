İsrail’den BAE’ye Akdeniz kıyağı
İsrail, Doğu Akdeniz Gaz Forumu’na Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) de katılması teklifinde bulundu.
İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, “BAE’nin Forum’a katılması için teklif sunduk. Üye ülkeler bunu inceleyeceklerini söylediler” dedi.
Önceki gece BAE Enerji Bakanı Suheyl bin Muhammed el-Mezrui ile Avrupa’ya gaz nakli konusunda iş birliği imkanlarını görüşen Steinitz, petrol, gaz ve özellikle yenilenebilir enerji alanıında iş birliğinin güçlendirilmesi konularının ele alındığını belirtti.
Kahire’de, Ocak 2019’da Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail, Mısır, İtalya ve Ürdün enerji bakanlarının katılımıyla “Doğu Akdeniz Gaz Forumu” kurulmuştu. İkinci toplantısını 16 Ocak 2020’de yapan Doğu Akdeniz Gaz Forumu, “üye devletlerin halklarının çıkarı için enerji güvenliği” temelinde kurumsallaşma yönünde anlaşmıştı.