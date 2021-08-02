  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fenerbahçe’de Biletler Kesiliyor!
Türkiye genelinde elektrik kesintileri yaşanıyor!
Bakan Muş: 201 milyar dolarla cumhuriyet rekorunu kırdık
"Enerji içeceği içmek caiz mi?"
Dünya İsrail'den açıklama: Türkiye'ye teklif yapabiliriz
Dünya

İsrail'den açıklama: Türkiye'ye teklif yapabiliriz

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de yaşanan orman yangınlarıyla ilgili olarak bir taziye mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 13:15:00 -
İsrail'den açıklama: Türkiye'ye teklif yapabiliriz

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin pek çok ilinde çıkan yangınlarda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'deki orman yangınlarının neden olduğu felaketin ardından İsrail halkı yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyor ve hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini gönderiyor" ifadesine yer verildi.

Öte yandan AA muhabirine konuşan İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Hait, sosyal medyada yer alan 'İsrail'in yangına karşı Türkiye'ye yardım teklifinde bulunduğu ancak Ankara'nın bunu geri çevirdiği' yönündeki iddiaların doğru olmadığını söyledi.

Zaruri olması halinde...

Yangınların başlamasının ardından Türk yetkilerle konuştuklarını belirten Hait, zaruri olması halinde İsrail'in yardım teklifinde bulunabileceğini sözlerine ekledi.

İsrail genelinde Kasım 2016'da yaşanan yangınlarla mücadele etmek için Türkiye bu ülkeye yangın söndürme uçağı göndermiş, dönemin İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da bu desteğinden ötürü Ankara'ya teşekkür etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay