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Dünya İsrail’den açıklama geldi! Genelkurmay Başkanını taşıyan helikopter acil iniş yaptı
Dünya

İsrail’den açıklama geldi! Genelkurmay Başkanını taşıyan helikopter acil iniş yaptı

İsrail, Genelkurmay Başkanı General Aviv Kochavi'yi taşıyan bir helikopterin acil iniş yaptığını doğruladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 13:11:00 -
İsrail’den açıklama geldi! Genelkurmay Başkanını taşıyan helikopter acil iniş yaptı

İsrail ordusu, Genelkurmay Başkanı General Aviv Kochavi'yi taşıyan bir helikopterin Pazar günü acil iniş yaptığını doğruladı.

Ordu, motorda bir teknik arıza olduğu konusunda uyarı aldıktan sonra helikopterin İsrail'in merkezindeki bir askeri üsse acil iniş yaptığını söyledi.

İsrail ordusu olayda yaralanan olmadığını belirterek, Kochavi'nin araçla seyahat etmeye devam ettiğini belirtti.

Dört ay içinde en az türünün ikincisi olan olayla ilgili soruşturma başlatılacağı duyuruldu.

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