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Dünya İsrail'den ABD'ye emir gibi çağrı: Derhal durdurun
Dünya

İsrail'den ABD'ye emir gibi çağrı: Derhal durdurun

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Amerika Birleşik Devletleri'ne emir gibi bir çağrıda bulundu. Bennett, "İran'la nükleer müzakereleri derhal durdurun" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 16:37:00 -
İsrail'den ABD'ye emir gibi çağrı: Derhal durdurun

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran'ın "nükleer şantaj" taktiği uyguladığını savunarak Avusturya'nın başkenti Viyana'da yürütülen müzakerelerin derhal durdurulması çağrısında bulundu.

İsrail hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bennett, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Tahran yönetiminin nükleer programı ve Viyana'daki müzakerelerin ele alındığı görüşmede Bennett, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) yayımladığı bir raporda İran'ın Fordo'daki nükleer tesisinde yüzde 20 saflığında uranyum zenginleştirdiğine işaret ettiğini belirtti.

İsrail Başbakanı, "İran, nükleer şantajı bir müzakere taktiği olarak kullanıyor. Büyük güçler buna, müzakereleri derhal durdurarak ve somut adımlar atarak karşılık vermeli." ifadelerini kullandı.

Bennett ve Blinken'ın ayrıca yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) son dönemde etkili olan Omicron varyantı, İsrail'in savunma sistemi Demir Kubbe ve İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'teki havalimanı yakınlarında inşa etmeyi planladığı yasa dışı yerleşim birimiyle ilgili konuları görüştükleri bildirildi.

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Yorumlar

Vatandaş

Abd israil 'in kuklasıdır
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