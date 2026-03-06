İsrail, A Haber'e müdahale etti! AK Parti'den jet hızında tepki
İsrail, A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ile kameraman Niyazi Kurt'u gözaltına aldı. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala terör devleti İsrail'e tepki gösterdi.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail güçlerince A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ile kameraman Niyazi Kurt'un sahada yürüttükleri gazetecilik faaliyetleri nedeniyle gözaltına alınmalarını kınadı.
Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"İsrail güçleri tarafından A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ile kameraman Niyazi Kurt'un sahada yürüttükleri gazetecilik faaliyetleri nedeniyle gözaltına alınmaları ve gazetecilere yönelen keyfi müdahaleleri şiddetle kınıyor, A Haber ailesine ve sahada görev yapan tüm basın mensuplarına desteğimizi iletiyoruz."
"GERÇEKLERİ KARARTMA ÇABASI"
Bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik'in açıklamaları şöyle:
"İsrail polisinin A Haber ekibini hukuksuz bir şekilde gözaltına alması gerçekleri karartma çabasının yeni bir aşamasıdır.
A Haber ailesine, Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt'a gerçekleri duyurmak adına gösterdikleri gayret için teşekkür ediyoruz.
Fedakarca hakikat mücadelesi veren tüm basın mensuplarımızın durumunu yakından takip ediyoruz."