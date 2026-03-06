  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Körfez'de 'Çöl Gözü' kör edildi! İran, ABD’nin dev radar sistemlerini vurduğunu duyurdu ‘Sonunda evet diyen bir Başkan buldu’ Netanyahu'dan Trump'a kazık Türk savunma sanayisinde ihracat patlaması: Şubat ayında 553 milyon doları aştı İspanya’nın savaş karşıtı çıkışı sosyal medyada gündem oldu: İspanyollar Türkler için imza kampanyası başlattı Böyle olur CHP’de liyakat! Belediye değil Tanju’nun akraba çiftliği Aralarında futbolcu ve yöneticiler var! Bahis ve şike davasında ara karar İşte Demir Kubbeyi ilistire çeviren bombanın özellikleri! İran’ın 'Hürremşehr' füzesi ilk kez sahneye çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü Bakan Uraloğlu açıkladı: 5 ülkede uçak seferleri iptalleri uzatıldı! 150'den fazla öğrenci ölmüştü! Uydu görüntüleri ortaya çıktı: ABD ve İsrail ortak vurdu
Gündem İsrail, A Haber'e müdahale etti! AK Parti'den jet hızında tepki
Gündem

İsrail, A Haber'e müdahale etti! AK Parti'den jet hızında tepki

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrail, A Haber'e müdahale etti! AK Parti'den jet hızında tepki

İsrail, A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ile kameraman Niyazi Kurt'u gözaltına aldı. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala terör devleti İsrail'e tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail güçlerince A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ile kameraman Niyazi Kurt'un sahada yürüttükleri gazetecilik faaliyetleri nedeniyle gözaltına alınmalarını kınadı.

 

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail güçleri tarafından A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ile kameraman Niyazi Kurt'un sahada yürüttükleri gazetecilik faaliyetleri nedeniyle gözaltına alınmaları ve gazetecilere yönelen keyfi müdahaleleri şiddetle kınıyor, A Haber ailesine ve sahada görev yapan tüm basın mensuplarına desteğimizi iletiyoruz."

 

"GERÇEKLERİ KARARTMA ÇABASI"

Bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik'in açıklamaları şöyle:

"İsrail polisinin A Haber ekibini hukuksuz bir şekilde gözaltına alması gerçekleri karartma çabasının yeni bir aşamasıdır.

A Haber ailesine, Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt'a gerçekleri duyurmak adına gösterdikleri gayret için teşekkür ediyoruz.

Fedakarca hakikat mücadelesi veren tüm basın mensuplarımızın durumunu yakından takip ediyoruz."

İsrailli gazeteciden şok itiraf: ABD ve İsrail bu savaşı çoktan kaybetti!
İsrailli gazeteciden şok itiraf: ABD ve İsrail bu savaşı çoktan kaybetti!

Gündem

İsrailli gazeteciden şok itiraf: ABD ve İsrail bu savaşı çoktan kaybetti!

150'den fazla öğrenci ölmüştü! Uydu görüntüleri ortaya çıktı: ABD ve İsrail ortak vurdu
150'den fazla öğrenci ölmüştü! Uydu görüntüleri ortaya çıktı: ABD ve İsrail ortak vurdu

Gündem

150'den fazla öğrenci ölmüştü! Uydu görüntüleri ortaya çıktı: ABD ve İsrail ortak vurdu

ABD ve İsrail'in çarşaf iftirası ellerinde patladı: Kadın kılığındaki İranlılar sahte çıktı!
ABD ve İsrail'in çarşaf iftirası ellerinde patladı: Kadın kılığındaki İranlılar sahte çıktı!

Dünya

ABD ve İsrail'in çarşaf iftirası ellerinde patladı: Kadın kılığındaki İranlılar sahte çıktı!

Tahran'da patlamalar oluyor! İsrail'den İran'da suikast girişimi
Tahran'da patlamalar oluyor! İsrail'den İran'da suikast girişimi

Dünya

Tahran'da patlamalar oluyor! İsrail'den İran'da suikast girişimi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23