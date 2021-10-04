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Dünya İsrail'de tepki çeken karar! Yaklaşık 2 milyon kişinin birkaç gün içinde...
Dünya

İsrail'de tepki çeken karar! Yaklaşık 2 milyon kişinin birkaç gün içinde...

İşgalci İsrail, 3. dozu yapmayanların hayatını kısıtlamaya hazırlanıyor. Üçüncü doz aşıyı yapmayanlar kapalı alanlara alınmayacak. Bu, yaklaşık 2 milyon kişinin aşı kartını birkaç gün içerisinde kaybedeceği anlamına geliyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 21:07:00 -
İsrail'de tepki çeken karar! Yaklaşık 2 milyon kişinin birkaç gün içinde...

İşgalci İsrail hükümeti, tartışmalara neden olan bir karar aldı. İsrail'de Covid-19'daki üçüncü doz zorunlu hale geldi.

İsrail'de hatırlatma aşısı olarak da bilinen üçüncü dozu yapmayanların hayatı kısıtlanacak, aşı pasaportları geçerliliğini yitirecek.

Aşı pasaportu olmayanlar kapalı toplu alanlara giremeyecek.

Basına yansıyan verilere göre önümüzdeki günlerde 2 milyona yakın kişinin aşı pasaportu geçerliliğini yitirecek.

İşgalci İsrail'in aşı için geliştirdiği yeşil ışık sistemi halihazırda 2 doz aşıyı zorunlu tutuyordu. Bu haliyle eleştirilere neden olsa sisteme üçüncü doz zorululuğu da gelmiş oldu.

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