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Dünya İsrail’de silahlı ve baltalı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Dünya

İsrail’de silahlı ve baltalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

İsrail’in Elad kentinde iki şahıs, silah ve baltayla yoldan geçenlere saldırdı. Saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır en az 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-05 23:09:00 - 2022-05-05 23:16:02

İsrail’in Elad kentinde iki kişi ellerindeki silah ve baltayla yoldan geçenlere saldırması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 ağır en az 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail’in başkenti Tel Aviv’in doğusunda yer alan Elad kentinde kimliği belirsiz 2 kişi tarafından yoldan geçenlere silah ve baltayla düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 ağır en az 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırının ardından şüphelilerin olay yerinden kaçtığı ve polisin saldırganları yakalamak için helikoptere destekli operasyon başlattığı ifade edildi.

İki saldırgan olay yerinden kaçtı

Görgü tanıkları, saldırganlardan birinin ateşli silah kullandığını, diğerinin ise balta veya büyük bir bıçak kullandığını belirtirken, iki saldırganın araçla olay yerinden kaçtığını ifade etti.

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