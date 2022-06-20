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Dünya İsrail'de seçim kararı
Dünya

İsrail'de seçim kararı

İsrail’de koalisyon hükümetinin Başbakanı Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid yaptıkları ortak açıklamada, önümüzdeki hafta meclisi feshetme ve erken seçime gitme konusunda anlaştıklarını bildirdi. İsrail, son 3 yılda 5’inci kez seçime gitmiş olacak.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 19:52:00 -
İsrail'de seçim kararı

İsrail erken seçime gidiyor. İsrail’de koalisyon hükümetinin ortakları Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid yaptıkları ortak açıklamada, önümüzdeki hafta meclisi feshetme ve erken seçime gitme konusunda anlaştıklarını bildirdi. Bennett ve Lapid’in yerel saatle 20.00'de ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

Meclisin feshedilmesinin ardından Lapid’in yeni hükümet yemin edene kadar geçici başbakan olacağı aktarıldı. Yasal kısıtlamalar ve tatiller hesap edildiğinde İsrail’de erken seçimin ekim sonunda yapılacağı tahmin ediliyor. İsrail, bu seçimle son 3 yılda 5’inci kez seçime gitmiş olacak.

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