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Dünya İsrail’de şantiyede toprak kayması: 10 işçi yaralandı
Dünya

İsrail’de şantiyede toprak kayması: 10 işçi yaralandı

İsrail'in kuzeyindeki Kfar Kana kasabasında bir şantiye alanında toprak kayması meydana geldi. Çok sayıda ekibin sevk edildiği kazada 10 işçi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 20:03:00 -
İsrail’de şantiyede toprak kayması: 10 işçi yaralandı

İsrail’in kuzeyindeki Kfar Kana kasabasında bir şantiye alanında meydana gelen toprak kaymasında 10 işçisinin yaralandığı bildirildi.

İsrail’in kuzeyindeki Kfar Kana kasabasında bir şantiye alanında toprak kayması meydana geldi. Olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

10 işçi yaralandı

İtfaiye ve Kurtarma Kurumu’nun resmi sözcüsü Kayed Daher yaptığı açıklamada, olayda aralarında durumu ağır olanlar olmak üzere 10 işçinin yaralandığını söyledi. Bir işçinin hala kayaların ve molozların altında olduğunu aktaran Daher, olay yerinde kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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