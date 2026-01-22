İsrail’de Panik: Türkiye’den Şam’a Stratejik Hamle!

Yayınlanan habere göre, Türkiye’nin yerleştirdiği bu radar sistemi 150 ile 200 kilometre arasında bir menzile sahip.

İsrail Hava Kuvvetlerine "Dur" Diyecek Güç

Bu durum, sadece Suriye hava sahasını değil, İsrail’in bölgedeki tüm hava hareketliliğini anlık olarak izleyebileceği anlamına geliyor. I24 muhabirleri, bu sistemin İsrail Hava Kuvvetlerinin (IAF) bölgedeki operasyonel özgürlüğünü ciddi şekilde kısıtlayacağını belirtti.

Türkiye'nin Suriye'deki Caydırıcılığı Artıyor

Haberde öne çıkan başlıklar ise şöyle: