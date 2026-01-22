  • İSTANBUL
Gündem İsrail’de Panik: Türkiye’den Şam’a Stratejik Hamle!
Gündem

İsrail’de Panik: Türkiye’den Şam’a Stratejik Hamle!

İsrail merkezli I24 kanalı, Türkiye'nin Suriye’nin başkenti Şam’a kurduğu yeni radar sistemiyle ilgili çarpıcı bir habere imza attı. Haberde, Türkiye’nin Şam Havalimanı’na yerleştirdiği gelişmiş radar sisteminin İsrail ordusunda büyük bir tedirginliğe yol açtığı vurgulandı.

Yayınlanan habere göre, Türkiye’nin yerleştirdiği bu radar sistemi 150 ile 200 kilometre arasında bir menzile sahip.

 

İsrail Hava Kuvvetlerine "Dur" Diyecek Güç

Bu durum, sadece Suriye hava sahasını değil, İsrail’in bölgedeki tüm hava hareketliliğini anlık olarak izleyebileceği anlamına geliyor. I24 muhabirleri, bu sistemin İsrail Hava Kuvvetlerinin (IAF) bölgedeki operasyonel özgürlüğünü ciddi şekilde kısıtlayacağını belirtti.

 

Türkiye'nin Suriye'deki Caydırıcılığı Artıyor

Haberde öne çıkan başlıklar ise şöyle:

  • Stratejik Konum: Radarın sıradan bir askeri üsse değil, doğrudan Şam Havalimanı gibi merkezi bir noktaya kurulması İsrailli yetkilileri korkuttu.
  • İsrail’in Eli Kolu Bağlanıyor: İsrail medyası, bu gelişmenin ardından İsrail jetlerinin Suriye ve Lübnan üzerindeki uçuşlarının risk altına girdiğini itiraf etti.
  • Suriye Hava Sahasında Yeni Dönem: Türkiye'nin bu hamlesi, bölgedeki dengeleri değiştirecek bir adım olarak yorumlandı.

