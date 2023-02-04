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Dünya İsrail'de ortalık resmen karıştı
Dünya

İsrail'de ortalık resmen karıştı

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hükümet politikaları halkı sokaklara döktü. Binlerce kişi Netanyahu'yu istifaya davet etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 21:53:00 -
İsrail'de ortalık resmen karıştı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bir araya gelen binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin "yargıyı zayıflatma" girişimlerini ve aşırı sağcı politikalarını protesto etti.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin "yargıyı zayıflatma" girişimlerini ve aşırı sağcı politikalarını protesto etmek isteyen göstericiler Kaplan Caddesi ve Habima Meydanı'nda toplandı. Göstericiler ellerinde, "Öleceğiz ve diktatörlüğü kabul etmeyeceğiz", "Hükümeti değiştireceğiz, yanlış nesle düştünüz" yazılı pankartlarla sloganlar attı. Protestoların ardından kentin ana caddeleri trafiğe kapatılırken, Kudüs, Hayfa ve Be'er Sheva da dahil olmak üzere ülke genelinde gösteriler düzenleniyor.

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