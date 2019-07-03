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İsrail'de ortalık karıştı! Çok sayıda polis yaralandı

Terör devleti İsrail'de, Etiyopya asıllı bir gencin polis kurşunuyla vurulmasının ardından başlayan olaylarda 47 polis yaralandı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 07:33
İsrail'de ortalık karıştı! Çok sayıda polis yaralandı

İsrail'de Etiyopya asıllı bir gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesini protesto etmek için düzenlenen gösterilerde 47 polis yaralandı.

İsrail'de Etiyopya asıllı bir gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesini protesto etmek için ülke genelinde düzenlenen gösterilerde 47 polis yaralandı, 60 gösterici de gözaltına alındı.

Etiyopya asıllı gencin ölümüyle olaylar başladı

İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Haim kentinde pazar günü görevli olmayan bir polisin açtığı ateş sonucu Etiyopya asıllı 19 yaşındaki İsrail vatandaşı Solomon Tekah'ın yaşamını yitirmesi ülke genelinde protestolara neden oldu.

Yollar trafiğe kapatıldı

Birçok farklı şehirde düzenlenen gösterilerde protestocular ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Gösterilerin en önemli adreslerinden biri olan başkent Tel Aviv'de protestocular, Azrieli Tower yakınlarındaki bir ana yolu çift yönlü trafiğe kapattı.

Yola barikat kuran ve lastik yakan göstericiler yoldan geçmek isteyen bazı araçlara saldırdı. Bazı araçları da ateşe veren göstericiler, kapattıkları yollara kaldırım taşlarını yığdı.

47 polis yaralandı, 60 gösterici gözaltına alındı

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, gösterilerde şu ana kadar 47 polis yaralandı, 60 gösterici gözaltına alındı.

140 binden fazla Etiyopyalı Yahudi var

İsrail'deki Etiyopya asıllı Yahudilerin sayısı 140 bini geçiyor. 1984 ve 1991 yıllarında yaklaşık 80 bin Etiyopyalı Yahudi, İsrail'e göç etmişti. Uzun yıllar dışa kapalı şekilde yaşayan Etiyopyalı Yahudiler, İsrail dini otoriteleri tarafından geç bir dönemde tanınmıştı.

Irkçılık konusu

"Falaş" olarak da adlandırılan Etiyopyalı Yahudiler, geçen yıllarda da İsrail'de ırkçılık ve ayrımcılığa maruz kaldıkları gerekçesiyle gösteriler düzenlemişti.

İsrail basınına göre, 1997'den bu yana polisle yaşanan arbedeler sırasında 11 Etiyopyalı yaşamını yitirdi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 07:33
  1. İsrail
  2. Etiyopya asıllı gencin ölümü İsrail

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