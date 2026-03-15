  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Asrın yolsuzluğu davasında skandal tehdit: 'Sus, susmazsan eşin çoluğun çocuğun var' Hani dert nükleer silahtı! ABD ve Siyonistlerin maskesini indiren saldıran Cevdet Yılmaz’dan ‘Terörsüz bölge’ vurgusu: Huzur gelince kalkınma şahlanacak Kafasına taş mı düştü? Ersan Şen Erdoğan'ın dediğine geldi Bakanlıktan duygulandıran 14 Mart Tıp Bayramı videosu: Daima var olacaksınız ‘İsrail'e İHA desteği veren Ukrayna, bizim için meşru hedeftir’ İran’dan ayağını denk al uyarısı ABD’nin Büyükelçiliği vuruldu Trump’ın katilleri İran’a ölüm yağdırdı: 90’ın üzerinde hedefe hain saldırı İl il imsak ve iftar vakitleri Bayram yolculuğuna çıkacaklar dikkat! Uzmanından otoyol ve gişe kazalarına karşı uyarı!
İsrail'de mühimmat paniği: "Füze savunma stokları tükenmek üzere!"
İsrail'de mühimmat paniği: "Füze savunma stokları tükenmek üzere!"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD medyası, İsrail’in İran ile devam eden çatışmalarda balistik füze savunma sistemlerinin "kritik derecede azaldığı" yönünde Washington’ı uyardığını iddia etti. ABD’li yetkililer, İsrail’in savaşa zaten kısıtlı bir stokla girdiğini ve İran’ın yoğun füze saldırıları altında sistemlerin kapasite sınırlarını zorladığını ileri sürdü.

Amerikan haber kuruluşu Semafor’un üst düzey ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre, Tel Aviv yönetimi bu hafta Washington’a acil bir bilgilendirme yaparak savunma mühimmatı konusunda darboğaza girdiklerini iletti. Haberde, İsrail’in geçen yıl yaşanan gerilimlerden kalan az miktardaki stokla mevcut savaşa girdiği ve İran’ın balistik füze yağmuru karşısında uzun menzilli savunma sistemlerinin "tükenme noktasına" geldiği vurgulandı.

PENTAGON: "BU DURUMU BEKLİYORDUK VE ÖNGÖRÜYORDUK"

İsrail’in yaşadığı mühimmat krizine dair açıklama yapan bir ABD’li yetkili, tablonun kendileri için sürpriz olmadığını belirtti. Yetkili, "İsrail’in kapasitesinin bu kadar düşmesi beklediğimiz ve öngördüğümüz bir durumdu" diyerek durumun ciddiyetini teyit etti. Ancak ABD’nin kendi sistemleri konusunda bir sıkıntı yaşamadığının altını çizen yetkili, "Bölgedeki üslerimizi ve çıkarlarımızı korumak için gerekli her şeye sahibiz" diyerek Washington’ın önceliğinin kendi personeli olduğunu ima etti.

ABD SİSTEMLERİNİ PAYLAŞACAK MI? TEDARİK BASKISI ARTIYOR

Haberde dikkat çeken bir diğer nokta ise ABD’nin kendi iç mühimmat dengesi oldu. Geçmişte İsrail’e büyük askeri yardımlar yapan Washington’ın, bu kez kendi stoklarını korumak adına gelişmiş füze savunma sistemlerini satma veya paylaşma konusunda kararsız olduğu belirtiliyor. Haziran 2025’teki 12 günlük savaşta ABD’nin elindeki THAAD füzelerinin dörtte birini (150’den fazla) kullandığı hatırlatılarak, İsrail’e yapılacak yeni bir desteğin ABD’nin kendi savunmasını "dezavantajlı" duruma düşürebileceği endişesi dile getiriliyor.

TRUMP’IN "SINIRSIZ STOK" İDDİASI VE SAHADAKİ GERÇEKLER

ABD’li yetkililerin endişeli açıklamalarına rağmen, Başkan Donald Trump’ın bu ayın başında yaptığı "mühimmat stokumuz neredeyse sınırsız" çıkışı akıllardaki soru işaretlerini artırdı. Ancak stratejik raporlar, İran ile uzun sürecek bir savaşın mühimmat tüketim hızını karşılayamayacağını öngörüyor. İsrail’in bu mühimmat eksikliğini gidermek için kendi içinde "alternatif çözümler" üretmeye çalıştığı bildirilse de, dış destek olmadan İran’ın devasa füze envanterine karşı ne kadar dayanabileceği belirsizliğini koruyor.

Netenyahu ile Ben Gvir öldü mü? İşte Çarpıcı İddialar!
Netenyahu ile Ben Gvir öldü mü? İşte Çarpıcı İddialar!

Gündem

Netenyahu ile Ben Gvir öldü mü? İşte Çarpıcı İddialar!

Hizbullah lideri Şeyh Naim Kasım ilan etti: Son iki yılları kaldı! İsrail için 80 yıl öngörüsü
Hizbullah lideri Şeyh Naim Kasım ilan etti: Son iki yılları kaldı! İsrail için 80 yıl öngörüsü

Gündem

Hizbullah lideri Şeyh Naim Kasım ilan etti: Son iki yılları kaldı! İsrail için 80 yıl öngörüsü

ABD, İsrail ve İran savaşı sürerken Rusya saldırıya geçti
ABD, İsrail ve İran savaşı sürerken Rusya saldırıya geçti

Dünya

ABD, İsrail ve İran savaşı sürerken Rusya saldırıya geçti

İsrail'e uyku haram! Kudüs semalarında hareketli saatler
İsrail'e uyku haram! Kudüs semalarında hareketli saatler

Dünya

İsrail'e uyku haram! Kudüs semalarında hareketli saatler

ABD-İsrail-İran savaşında ilk 15 gün
ABD-İsrail-İran savaşında ilk 15 gün

Dünya

ABD-İsrail-İran savaşında ilk 15 gün

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

boş verin siz israili amerikayı iranı

biizim füze stoklarımız ne durumda silahlarımız ne durumda
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23