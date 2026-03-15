İsrail’de mühimmat paniği: "Füze savunma stokları tükenmek üzere!"

Amerikan haber kuruluşu Semafor’un üst düzey ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre, Tel Aviv yönetimi bu hafta Washington’a acil bir bilgilendirme yaparak savunma mühimmatı konusunda darboğaza girdiklerini iletti. Haberde, İsrail’in geçen yıl yaşanan gerilimlerden kalan az miktardaki stokla mevcut savaşa girdiği ve İran’ın balistik füze yağmuru karşısında uzun menzilli savunma sistemlerinin "tükenme noktasına" geldiği vurgulandı.

PENTAGON: "BU DURUMU BEKLİYORDUK VE ÖNGÖRÜYORDUK"

İsrail’in yaşadığı mühimmat krizine dair açıklama yapan bir ABD’li yetkili, tablonun kendileri için sürpriz olmadığını belirtti. Yetkili, "İsrail’in kapasitesinin bu kadar düşmesi beklediğimiz ve öngördüğümüz bir durumdu" diyerek durumun ciddiyetini teyit etti. Ancak ABD’nin kendi sistemleri konusunda bir sıkıntı yaşamadığının altını çizen yetkili, "Bölgedeki üslerimizi ve çıkarlarımızı korumak için gerekli her şeye sahibiz" diyerek Washington’ın önceliğinin kendi personeli olduğunu ima etti.

ABD SİSTEMLERİNİ PAYLAŞACAK MI? TEDARİK BASKISI ARTIYOR

Haberde dikkat çeken bir diğer nokta ise ABD’nin kendi iç mühimmat dengesi oldu. Geçmişte İsrail’e büyük askeri yardımlar yapan Washington’ın, bu kez kendi stoklarını korumak adına gelişmiş füze savunma sistemlerini satma veya paylaşma konusunda kararsız olduğu belirtiliyor. Haziran 2025’teki 12 günlük savaşta ABD’nin elindeki THAAD füzelerinin dörtte birini (150’den fazla) kullandığı hatırlatılarak, İsrail’e yapılacak yeni bir desteğin ABD’nin kendi savunmasını "dezavantajlı" duruma düşürebileceği endişesi dile getiriliyor.

TRUMP’IN "SINIRSIZ STOK" İDDİASI VE SAHADAKİ GERÇEKLER

ABD’li yetkililerin endişeli açıklamalarına rağmen, Başkan Donald Trump’ın bu ayın başında yaptığı "mühimmat stokumuz neredeyse sınırsız" çıkışı akıllardaki soru işaretlerini artırdı. Ancak stratejik raporlar, İran ile uzun sürecek bir savaşın mühimmat tüketim hızını karşılayamayacağını öngörüyor. İsrail’in bu mühimmat eksikliğini gidermek için kendi içinde "alternatif çözümler" üretmeye çalıştığı bildirilse de, dış destek olmadan İran’ın devasa füze envanterine karşı ne kadar dayanabileceği belirsizliğini koruyor.