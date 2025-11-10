  • İSTANBUL
Gündem İsrail'de kritik Türkiye zirvesi! Netanyahu panikte!
İsrail'de kritik Türkiye zirvesi! Netanyahu panikte!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
İsrail'de kritik Türkiye zirvesi! Netanyahu panikte!

İsrail Başbakanı katil Netanyahu, Türkiye’nin Gazze’de ateşkeste garantör rol üstlenmesi ve Suriye’de artan etkinliği üzerine güvenlik ve siyasi kurmaylarıyla acil bir toplantı yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Suriye ve Gazze Şeridi'nde Türkiye'nin rolü üzerine güvenlik ve siyasi kurmaylarıyla toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

 

Maariv gazetesinin haberine göre, Başbakan Netanyahu'nun Gazze’de sağlanan ateşkeste garantör rol oynayan Türkiye’nin Gazze ve Suriye’deki rolüne ilişkin güvenlik kurmaylarıyla zirve gerçekleştirdiği aktarıldı.

İsrail’de ateşkesin ikinci aşamasında Gazze’ye konuşlanacak uluslararası istikrar gücüne Türkiye'nin katılımı tartışılıyor.

 

Tel Aviv yönetimi karşı çıktı

Tel Aviv yönetimi, Türkiye’nin Gazze Şeridi’ne yakın süreçte konuşlandırılması beklenen uluslararası istikrar gücüne asker göndermesine karşı olduğunu yinelemişti.

ABD yönetiminden ise Türkiye'nin Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılımını destekleyen açıklamalar gelmişti.

