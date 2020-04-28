  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 208'e yükseldi

- Vaka sayısı 15 bin 589'a ulaşırken 7 binden fazla kişinin iyileştiği açıklandı

2020-04-28 12:46:10 -
İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 208'e yükseldi
KUDÜS (AA) - İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 208'e çıkarken, vaka sayısı 15 bin 589'a, iyileşen sayısı 7 bin 375'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 4 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 208'e ulaşırken, 123 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 15 bin 589'a yükseldiği kaydedildi.

- 7 binden fazla kişi iyileşti

Açıklamada ayrıca hastalardan 117'sinin durumunun ağır olduğu, 7 bin 375 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı