İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 208'e yükseldi

KUDÜS (AA) - İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 208'e çıkarken, vaka sayısı 15 bin 589'a, iyileşen sayısı 7 bin 375'e ulaştı.Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 4 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.Ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 208'e ulaşırken, 123 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 15 bin 589'a yükseldiği kaydedildi.- 7 binden fazla kişi iyileştiAçıklamada ayrıca hastalardan 117'sinin durumunun ağır olduğu, 7 bin 375 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.