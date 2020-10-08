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Aktüel İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 283 bini geçti
Aktüel

İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 283 bini geçti

Son 24 saatte virüs nedeniyle 43 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 129 yeni vaka kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-10-08 15:22:51 -
İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 283 bini geçti

KUDÜS (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrol altına alınması için yeniden karantina uygulamasına geçilen İsrail'de toplam vaka sayısı 283 bini geçerken, can kaybı da 1846'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 43 kişi daha yaşamını yitirdi ve 4 bin 129 yeni vaka tespit edildi.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1846'ya, vaka sayısı da 283 bin 532'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 878'nin durumunun ağır olduğu ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı ise 220 bin 46'ya ulaştı.

- Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı düştü

İsrail'de salgını kontrol altına almak için 18 Eylül'de yeniden uygulamaya başlanan karantinanın ardından Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranında düşüş gözleniyor.

Ülkede son 24 saatte 49 bin 68 test yapıldığı, pozitif çıkma oranının yüzde 8,9 olduğu ifade edildi.

Bu oran geçen ay yüzde 15'e kadar yükselmişti.

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