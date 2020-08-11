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İsrail'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 85 bini aştı

Ülkede son 24 saatte virüs kaynaklı 13 ölüm, 1641 yeni vaka kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-08-11 15:44:30 -
İsrail'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 85 bini aştı

KUDÜS (AA) - İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 85 bini aşarken, can kaybı da 619'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 13 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1641 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 619'a, vaka sayısının da 85 bin 354'e çıktığı kaydedilen açıklamada, hastalardan 381'inin durumunun ağır olduğu, toplam 60 bin 19 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu İsrail'de mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı hızla artmaya devam ediyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Kovid-19 salgınında vaka sayısı açısından ülke nüfusuna oranla dünyanın en yüksekleri arasında olduğunu belirterek, ölü sayısının artabileceği uyarısında bulunmuştu.

Tel Aviv yönetimi, mayıs ayında günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine ülkedeki Kovid-19 tedbirlerinin çoğunu kaldırmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.

Vaka sayılarındaki sert yükseliş nedeniyle İsrail yönetimi, 6 Temmuz'da aralarında spor salonları ve gece kulüplerinin de yer aldığı bazı mekanların yeniden kapatılması kararı almıştı. Sinagog ve lokantalara da 20 kişi sınırlandırılması getirilmişti.

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