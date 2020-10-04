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Aktüel İsrail'de karantina nedeniyle 200 binden fazla kişi işsiz kaldı
Aktüel

İsrail'de karantina nedeniyle 200 binden fazla kişi işsiz kaldı

Yeniakit Publisher
2020-10-04 13:11:42 -
İsrail'de karantina nedeniyle 200 binden fazla kişi işsiz kaldı

KUDÜS (AA) - İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 18 Eylül'de başlatılan karantina nedeniyle 200 binden fazla kişinin işsizlik ödeneği başvurusunda bulunduğu bildirildi.

İsrail Ulusal İstihdam Servisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 18 Eylül'den bu yana 207 bin 191 kişi işsizlik ödeneği başvurusunda bulundu.

Bu verilerle ülkedeki işsiz sayısı, 595 bini ücretsiz izne ayrılanlar olmak üzere toplam 936 bine yükseldi.

İsrail yönetimi, Kovid-19 vakalarındaki sert yükseliş nedeniyle 18 Eylül'den başlayarak 3 haftalığına karantina kararı almıştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 265 bini geçerken, 1692 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.



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