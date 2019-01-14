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İsrail’de Hz. İsa’yla dalga geçilmesi tepki çekti

İsrail'in Hayfa kentinde bulunan bir müzede "Kutsal Eşyalar" adı altında sergilenen model ve tablolarda Hz. İsa ve Hz. Meryem'le dalga geçilmesi üzerine kentte yaşayan Hristiyanlar oturma eylemi başlatınca polis ses bombası ve gazla müdahale etti.

14 Ocak 2019 Pazartesi 10:10

İsrail’in kuzeyindeki Hayfa kentinde bulunan Hayfa Müzesi’nde “Kutsal Eşyalar” başlığıyla sergilenen model ve tablolarda Hazreti İsa’yla dalga geçilmesi kentte yaşayan İsrail vatandaşı Filistinli Hristiyanları öfkelendirdi. Müze önünde toplanan bir grup Hristiyan genç, Fin Sanatçı Leinon’un eserlerinin kaldırılması amacıyla oturma eylemi başlattı. Eserlerin kaldırılmadığı müzenin önünde bekleyen gençlerin eylemine İsrail polisi müdahale etti. Ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanan polise taşlarla karşılık veren Filistinli Hristiyan gençlerle yaşanan arbedede 3 polis yaralanırken, bir gösterici gözaltına alındı. Hayfa Piskoposlar Konseyi Müsteşarı Vedi Ebu Nassar, bazı eserlerin Hazreti İsa ve Hazreti Meryem’e hakaret ettiğini belirterek, bunun Filistinli Hristiyanlarda büyük bir öfke yarattığını ifade etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 10:10
  1. İsrail
  2. Hayfa
  3. Hayfa Müzesi
  4. Kutsal Eşyalar
  5. Hazreti İsa
  6. İsrail vatandaşı Filistinli Hristiyanlar
  7. Fin Sanatçı Leinon
  8. İsrail polisi
  9. Ses bombası
  10. göz yaşartıcı gaz
  11. Hayfa Piskoposlar Konseyi Müsteşarı Vedi Ebu Nassar
  12. Filistinli Hristiyanlar

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