İsrail’de Hz. İsa’yla dalga geçilmesi tepki çekti

İsrail’in kuzeyindeki Hayfa kentinde bulunan Hayfa Müzesi’nde “Kutsal Eşyalar” başlığıyla sergilenen model ve tablolarda Hazreti İsa’yla dalga geçilmesi kentte yaşayan İsrail vatandaşı Filistinli Hristiyanları öfkelendirdi. Müze önünde toplanan bir grup Hristiyan genç, Fin Sanatçı Leinon’un eserlerinin kaldırılması amacıyla oturma eylemi başlattı. Eserlerin kaldırılmadığı müzenin önünde bekleyen gençlerin eylemine İsrail polisi müdahale etti. Ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanan polise taşlarla karşılık veren Filistinli Hristiyan gençlerle yaşanan arbedede 3 polis yaralanırken, bir gösterici gözaltına alındı. Hayfa Piskoposlar Konseyi Müsteşarı Vedi Ebu Nassar, bazı eserlerin Hazreti İsa ve Hazreti Meryem’e hakaret ettiğini belirterek, bunun Filistinli Hristiyanlarda büyük bir öfke yarattığını ifade etti.