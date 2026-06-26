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Sağlık
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Uzmanlar uyarıyor risk büyük Yaylaya çıkanların beyinleri tehlikede

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Uzmanlar uyarıyor risk büyük Yaylaya çıkanların beyinleri tehlikede

Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların serinlemek amacıyla yaylalara yönelmesi, bazı sağlık risklerini de beraberinde getiriyor.

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#1
Foto - Uzmanlar uyarıyor risk büyük Yaylaya çıkanların beyinleri tehlikede

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yüksek rakımlı bölgelerde oksijen seviyesinin düşmesine bağlı olarak tansiyon yükselmesi, migren atakları ve beyin kanaması gibi ciddi sağlık sorunlarının görülebileceği uyarısında bulundu.

#2
Foto - Uzmanlar uyarıyor risk büyük Yaylaya çıkanların beyinleri tehlikede

Yaz aylarında yoğunlaşan yayla yaşamının insan sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çeken Prof. Dr. Şen, yüksek rakımda vücudun azalan oksijene karşı kendini savunmaya aldığını, bunun da kalp atışlarını hızlandırıp stres hormonlarının artmasına neden olduğunu söyledi.

#3
Foto - Uzmanlar uyarıyor risk büyük Yaylaya çıkanların beyinleri tehlikede

Yüksek rakımlı bölgelere çıkan vatandaşların günübirlik inip çıkmak yerine vücutlarının ortama uyum sağlamasına fırsat vermesi gerektiğini belirten Şen, "Oksijen azlığına bağlı olarak beyinde damar genişlemesi yaşanabiliyor.

#4
Foto - Uzmanlar uyarıyor risk büyük Yaylaya çıkanların beyinleri tehlikede

Özellikle migren hastalarında baş ağrıları ve ataklar artabiliyor. Vücudun birkaç gün içinde bu duruma uyum sağlaması gerekiyor" dedi.

#5
Foto - Uzmanlar uyarıyor risk büyük Yaylaya çıkanların beyinleri tehlikede

Yaylaya çıkılan ilk haftanın kritik olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Şen, kronik hastalığı bulunan vatandaşların tansiyonlarını yakından takip etmeleri ve ilaçlarını aksatmamaları gerektiğini ifade etti.

#6
Foto - Uzmanlar uyarıyor risk büyük Yaylaya çıkanların beyinleri tehlikede

Ağır ve tuzlu yiyeceklerden kaçınılmasını öneren Şen, "Sucuk, salam ve sosis gibi işlenmiş gıdaların aşırı tüketimi, uykusuzluk ve stresle birleştiğinde migren ataklarını şiddetli şekilde tetikleyebilir" diye konuştu.

#7
Foto - Uzmanlar uyarıyor risk büyük Yaylaya çıkanların beyinleri tehlikede

Kontrol altına alınmayan yüksek tansiyonun ciddi sonuçlar doğurabileceğini kaydeden Prof. Dr. Şen, "Sabah uyandığınızda gözünüzde veya burnunuzda ciddi bir kanama varsa tansiyonunuz yükselmiş olabilir.

#8
Foto - Uzmanlar uyarıyor risk büyük Yaylaya çıkanların beyinleri tehlikede

Gerekli önlemler alınmazsa bu durum beyin kanaması, damar tıkanıklığı ve felçle sonuçlanabilir" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Çalşkan

bu dr larımız her şeyi çok biliyor. dedelerimiz yaylada koyun kuzu güderken hiç beyin kanaması falan geçiren duymadım. dedem 87 yaşında vefat etti kimseyede muhtaç olmadı ayaktan vefat etti. yaylada yaşayan insanlar daha sağlıklıdır merak etmeyin oralarda iş var, doğal spor var kısaca ağzı olan konuşur.
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