  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail'de helikopter düştü
Dünya

İsrail'de helikopter düştü

İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti açıklarında bir helikopterin düştüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 10:43:00 -
İsrail'de helikopter düştü

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, pazartesi akşamı Hayfa sahili açıklarında bir helikopterin düşmesi üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yediot Aharonot gazetesi de helikopterin Hayfa'daki Deniz Araştırmaları Merkezi açıklarında düştüğünü belirtti.

Helikopterden 3 kişinin yaralı olarak çıkarıldığı ve aynı kentteki Rambam Hastanesi'nde tedavi altına alındıkları kaydedildi.

Helikopterdeki kişiler ve sağlık durumlarına ilişkin bilgi verilmezken, sosyal medyada dolaşan görüntülerde, kayıp mürettebatın bulunması için bölgede işaret fişeği kullanıldığı görülüyor.

İsrail resmi makamlarından konuya dair henüz resmi açıklama yapılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay