İsrail'de en çok tercih edilen isim demografik gerçeklikle çelişti!

'Yahudi devleti' İsrail'de 2020'de dünyaya gelen erkek bebeklerin yaklaşık 2 bin 400'üne Hz. Muhammed'in (as) adı verildi.

Filistinlilere karşı baskı ve zulüm politikasını devam ettiren İsrail'in yasa değişikliğiyle 'Yahudi devleti' olarak tanımlanması bir kez daha demografik gerçeklikle çelişti. Merkezi İstatistik Bürosu, geçen yıl İsrail'de erkek çocuklarına en çok verilen ismin Muhammed olduğunu açıkladı.

Buna göre 'Yahudi devletinde' 2020'de dünyaya gelen erkek bebeklerin yaklaşık 2400'üne İslam dininin peygamberinin adı verildi.

Müslümanlar nüfusun yüzde 18'ini oluşturuyor

Geçen yılın sonunda 1.7 milyon Müslüman, İsrail nüfusunun yüzde 18'ini oluşturuyordu.

Dünyada en popüler isim

Muhammed küresel çapta da en popüler erkek ismi. Dünya çapında yaklaşık 150 milyon kişinin Muhammed ismini taşıdığı tahmin ediliyor.

2020'de Britanya'da en yaygın beşinci bebek ismi olan Muhammed, geçen yıl ABD'de de ilk 10'a girdi.

Yahudilerin tercihi David, Lavi, Ariel

İsrail'in Yahudi nüfusunun geçen yıl en tercih ettiği üç erkek bebek ismi ise David, Lavi, Ariel oldu.

2020'de İsrail'de en popüler kız bebek ismi olarak hem Yahudi hem de Yahudi olmayan toplumlar tarafından tercih edilen Maya öne çıktı.

İbranice, İspanyolca ve Yunanca'da 'su' anlamına gelen Maya, başka kültürlerde de kullanılıyor. Örneğin Sanskritçe'de Maya 'yanılsama' anlamına geliyor.