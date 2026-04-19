  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Biri bitiyor biri başlıyor! Erdoğan’dan peş peşe diplomasi zirveleri Enerji krizi sonrası sonunda bu da oldu! Havada Hürmüz depremi Bakan Kurum, Antalya Diplomasi Forumu’nda konuştu: 'Biz değişmezsek dünya bizi değiştirecek' Gezi zekalılara duyurulur Twerkçü Sinem Dedetaş onaylı ağaç katliamı Özel bir hastanede büyük skandal Büyük gerilim: İran Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan gemileri vurdu! Başbakanın oğlu öldürüldü! Bakan Fidan İsrail'in alçak planını açıkladı! Kendi güvenliği bahane! Tahran’da Cuma namazında ‘Yaşasın Türkiye’ nidaları yeri göğü inletti Ataşehir Belediyesi’nde Rüşvet Depremi! 7 milyon dolarlık iskân tarifesi
Dünya

İsrail'de casusluk soruşturması! İran istihbarat savaşında altta kalmamış

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrail’de İran adına casusluk yaptıkları iddiasıyla hava kuvvetlerinde görevli 2 askerin gözaltında tutulduğu öne sürüldü. Askerlerin, kritik askeri bilgilere erişim sağlamak amacıyla görevlerini kötüye kullandıkları iddia edilirken, soruşturmanın daha geniş bir yapıya uzanabileceği değerlendiriliyor.

İsrail’de hava kuvvetleri bünyesinde yürütülen casusluk soruşturması, ülke gündeminde geniş yankı uyandırdı. İran adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen 2 askerin bir süredir gözaltında tutulduğu belirtilirken, güvenlik birimlerinin dosya üzerindeki çalışmalarını derinleştirdiği ifade edildi.

İsrail’de yayın yapan “i24News” televizyonunun İsrail askeri polis teşkilatına dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun hava kuvvetleri içinde yürütülen casusluk soruşturmasına ilişkin detaylar yer aldı.

Söz konusu iki şüphelinin yaklaşık bir aydır gözaltında tutulduğu belirtilen haberde, İran istihbaratının askerlerle temas kurduğuna dair güçlü şüpheler bulunduğu ifade edildi.

Haberde, iki askerin İsrail ordusunun stratejik üsleri ve üst düzey yetkililere ait hassas bilgilere erişmek için mevkilerini kötüye kullandıkları şüphesi üzerine gözaltına alındığı aktarıldı.

Haberde, soruşturmanın iki şüphelinin ötesine uzanabileceği ve daha geniş bir ağa işaret edebileceği belirtilirken, İsrail ordusunun hava savunma sistemlerinden sorumlu birimlerinden de soruşturma kapsamında daha önce gözaltılar yapıldığı aktarıldı.

Söz konusu iki asker hakkında savaş zamanında düşmana yardım etme suçlamasıyla haklarında iddianame hazırlanacağı da kaydedildi.

İsrail polisi, 20 Mart'ta Demir Kubbe hava savunma sistemine ilişkin gizli bilgileri İran istihbaratına sızdırdığı suçlamasıyla bir yedek askerin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Son dönemde, İsrail'de çok sayıda kişi İran'a ajanlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmış ve haklarında iddianame düzenlenmişti.

Gündem

Dünya

Dünya

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23