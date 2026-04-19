İsrail’de casusluk soruşturması! İran istihbarat savaşında altta kalmamış

İsrail’de hava kuvvetleri bünyesinde yürütülen casusluk soruşturması, ülke gündeminde geniş yankı uyandırdı. İran adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen 2 askerin bir süredir gözaltında tutulduğu belirtilirken, güvenlik birimlerinin dosya üzerindeki çalışmalarını derinleştirdiği ifade edildi.

İsrail’de yayın yapan “i24News” televizyonunun İsrail askeri polis teşkilatına dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun hava kuvvetleri içinde yürütülen casusluk soruşturmasına ilişkin detaylar yer aldı.

Söz konusu iki şüphelinin yaklaşık bir aydır gözaltında tutulduğu belirtilen haberde, İran istihbaratının askerlerle temas kurduğuna dair güçlü şüpheler bulunduğu ifade edildi.

Haberde, iki askerin İsrail ordusunun stratejik üsleri ve üst düzey yetkililere ait hassas bilgilere erişmek için mevkilerini kötüye kullandıkları şüphesi üzerine gözaltına alındığı aktarıldı.

Haberde, soruşturmanın iki şüphelinin ötesine uzanabileceği ve daha geniş bir ağa işaret edebileceği belirtilirken, İsrail ordusunun hava savunma sistemlerinden sorumlu birimlerinden de soruşturma kapsamında daha önce gözaltılar yapıldığı aktarıldı.

Söz konusu iki asker hakkında savaş zamanında düşmana yardım etme suçlamasıyla haklarında iddianame hazırlanacağı da kaydedildi.

İsrail polisi, 20 Mart'ta Demir Kubbe hava savunma sistemine ilişkin gizli bilgileri İran istihbaratına sızdırdığı suçlamasıyla bir yedek askerin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Son dönemde, İsrail'de çok sayıda kişi İran'a ajanlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmış ve haklarında iddianame düzenlenmişti.